Certificazione informatica Pekit: che cos'è e come si ottiene

La Certificazione Pekit, è un tipo di certificazione che attesta competenze in ambito digitale e tecnologico, e rientra nel gruppo delle certificazioni informatiche riconosciute dal MIUR.

SI tratta quindi di una certificazione utilizzabile in ogni ambito, sia pubblico che privato, riconosciuta dal MIUR come titolo valido per accertare le competenze nell’utilizzo del PC. Queste competenze vengono acquisite grazie ad un percorso con diverse aree tematiche, che consente un uso pratico del computer.

Corso Pekit

Il corso Pekit è un percorso di formazione in ambito informatico, che rilascia una certificazione spendibile in ambito lavorativo. Il certificato infatti, può essere inserito nel CV, oppure può essere presentato come titolo nei concorsi pubblici.

La certificazione Pekit ha un costo che può aggirarsi intorno ai 500 euro e, solitamente, viene rilasciata dalla Fondazione Onlus Sviluppo Europa.

Oltre alla semplice certificazione Pekit per il raggiungimento degli obiettivi informatici, esiste anche la “Pekit Expert“, una certificazione anch’essa riconosciuta da Miur che, viene svolta in circa 400 ore e possiede diversi agevolazioni economiche.

È possibile distinguere tra Pekit Expert, che prevede 4 esami e Pekit Advanced che si ottiene superando anche un quinto esame.

Pekit Expert

La certificazione Pekit Expert si consegue superando quattro esami:

Cominciare le operazioni; fase introduttiva dove vengono spiegati i principi di base della gestione dei file e delle cartelle.

Vivere in connessione; si affronta il tema Web, Google, Social.

Esperienza multimediale; si parlerà del fotoritocco, editing audio video e creazione di CD.

Diventare esperti; temi riguardanti la sicurezza informatica, navigazione dei bambini agende elettroniche.

Indirizzi utili: per ulteriori informazioni

Sito ufficiale Pekit