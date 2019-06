Come scrivere un curriculum: consigli pratici

Scrivere per la prima volta un curriculum è un passo importante per chiunque voglia avvicinarsi al mercato del lavoro. Per trovare un posto di lavoro infatti, il miglior modo per presentarsi è avere un buon curriculum chiaro e preciso che contenga tutte le informazioni necessarie per farsi conoscere. Non esistono delle regole universali per la stesura, ma si possono seguire alcuni consigli per creare un curriculum che risponda al meglio alle esigenze dell’azienda a cui state inviando la candidatura.

Nel curriculum andranno quindi inseriti tutti i dettagli che possono attirare l’interesse dell’azienda. Per funzionare deve essere fatto in maniera semplice e chiara, magari accompagnato da una lettera motivazionale. Deve rappresentare la descrizione di voi stessi e delle vostre esperienze.

Il curriculum dovrà quindi rispecchiare il vostro carattere, e dovrà esporre l’obiettivo professionale e i risultati raggiunti. È importante che il contenuto sia quindi scritto con accortezza, chiarezza espositiva, capacità di sintesi e fluidità.

Consigli per la stesura

Innanzitutto ricordiamo che non esiste una sola tipologia di CV. Oltre a quelli più utilizzati e richiesti, oggi si utilizzando diversi format.

Normalmente però, le aziende richiedono tre tipologie di CV: quello personalizzato (utile a valorizzare tutte le abilità personali), quello in formato europeo (richiesto per bandi, annunci e concorsi) e quello in inglese.

Dal punto di vista formale invece, il vostro curriculum dovrà essere:

- Breve, chiaro ed incisivo, perché il tempo che può dedicarti il lettore è limitato

- Semplice e chiaro

- Dettagliato ma non in modo eccessivo

- Scorrevole e leggibile

- Efficace, in grado di dare un'immagine brillante di se stessi

- Curato dal punto di vista grafico, non devono essere presenti errori

È bene inoltre dare molta importanza al layout, all'interlinea e alla formattazione, inserire una foto per dare una prima impressione della persona e compilare i dati anagrafici in maniera chiara e completa.