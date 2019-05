Corsi di danza caraibica a Lecco

Le danze caraibiche hanno origini lontanissime, ma sono diventate popolari solo di recente. Non sono da confondere con i balli latini, che comprendono il Samba brasiliano, il Cha cha cha, la Rumba e il Paso doble spagnolo. Mentre le danze caraibiche, come la Salsa, il Merengue e la Bachata, sono per lo più danze di corteggiamento che l'uomo fa nei confronti della donna, un misto di allegria, vivacità e sensualità.

La Salsa si presenta come stile musicale giovane, nato a Cuba tra fine '800 e inizio '900, diventa popolare tra gli anni '60 e '70, per arrivare poi in Europa e in Italia negli anni '90.

Il Merengue, ha invece origini dominicane, e trae spunto dai movimenti ritmati degli schiavi africani costretti a lavorare nelle piantagioni americane. Oggi si è raffinato molto, distanziandosi dalle sue versioni originali.

​La Bachata è ancora più recente. Nasce a Santo Domingo negli anni '20, e diventa famosa negli anni '80.

Tutti questi generi hanno in comune lo spirito allegro e gioioso, mescolano ritmo, vivacità e sensualità. Una sensualità che impone il continuo contatto fisico tra i ballerini.

Benefici del ballo

Il ballo è senza dubbio un ottimo esercizio fisico per allenare i muscoli del corpo, per rilassarsi, esprimere la propria personalità e scaricare le tensioni accumulate durante la giornata. Le danze caraibiche infatti, apportano molti benefici per la salute: mettendo in moto tutti i muscoli del corpo, si bruciano calorie, e si corregge la postura mentre si tonifica e si modella il corpo. A livello emotivo, il ballo aiuta a combattere la timidezza, ad aprirsi verso gli altri e ad esprimere la propria femminilità. Mentre a livello mentale, le danze caraibiche permettono di liberare la mente dai cattivi pensieri, migliorando il morale, e scaricando le tensioni mentali e fisiche. Ballare fa bene a corpo e mente.

Corsi di danza caribica

Frequentare corsi di ballo, vi permetterà di conoscere meglio questa disciplina, e imparare i passi delle danze caraibiche. Una volta apprese le basi, i più esperti potranno anche cimentarsi in gare e manifestazioni di ballo.

Oltre ai corsi, ricordiamo che ci sono diverse serate a tema, organizzate per potersi divertire in compagnia ballando musica caraibica.

Corsi di ballo caraibico a Lecco

- Scuola di Ballo città di Lecco Piazza Era, 2 Lecco

- Academia de Baile Illamada Latina Corso Promessi Sposi, 30 Lecco

- Movida Latina Lungo Lario Battisti, 10 Lecco

- Centro Danza Movimento Lungolario Cesare Battisti, 1 Lecco

- Scuola di Ballo LatinAndo Viale Lombardia, 7 Lecco