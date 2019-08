Come ordinare i libri scolastici online ed averli a casa in sole 24 ore

L’estate sta finendo e si avvicina il momento di rientrare in classe. I calendari scolastici 2019-2020 sono già usciti e non resta che prepararsi al meglio per il ritorno a scuola.

Oltre alla scelta di zaini, astucci e diari, la prima cosa a cui pensare è l’acquisto dei libri di testo.

Comprarli ogni anno comporta una spese che può arrivare fino a 500 euro, soprattutto per quanto riguarda i libri delle scuole superiori.

Grazie al servizio offerto da Amazon, oggi è possibile risparmiare e fare arrivare comodamente a casa tutti i libri di cui avete bisogno, approfittando anche di qualche sconto.

Ecco come ordinare i libri in pochi minuti

1- Cliccate sul banner Acquista i libri scolastici della tua classe con pochi click

2- Selezionate la regione d’appartenenza“

3- Selezionate in seguito la provincia e il comune

4- Scegliete il tipo di scuola, in questo caso le superiori

5- A questo punto comparirà un elenco di scuole presenti sul territorio, quindi selezionate la scuola a cui è iscritto vostro figlio/figlia

6- Ora non vi resta che cliccare sulla classe e sulla sezione frequentata.

7- Una volta concluse tutte le operazioni, comparirà l'elenco dei libri di testo in adozione per l'anno 2019-2020 da cui potrete sempre spuntare quelli che già avete o non vi interessano.

8- Confermato l’ordine nel giro di poco tempo riceverete comodamente a casa tutti i volumi che accompagneranno i vostri ragazzi durante l’anno scolastico 2019-2020!

Promozione "Ritorno a scuola"

Amazon ha pensato ad un ulteriore regalo per chi acquista i libri di testo dell’anno 2019-2020. Se decidete di ordinarli e comprarli prima di settembre avrete diritto alla promozione "Ritorno a scuola”.

Comprando articoli per almeno 20 euro, a condizioni che si acquisti almeno un libro di testo e altri prodotti venduti e spediti da Amazon che non siano libri, eBook e Kindle store, applicazioni, MP3 e altri contenuti digitali avrete un buono sconto di 5€.

L'offerta è valida fino alle 23.59 del 31 agosto 2019 e il buono può essere usato fino al 2 novembre, non vi resta che approfittare dell'offerta!

Dove acquistare i libri scolastici a Lecco

- Mondadori Bookstore Via Roma, 52, 23900 Lecco LC

- Libreria Libraccio Via Camillo Benso Conte di Cavour, 44, 23900 Lecco LC

- Esselunga Via Buozzi Bruno, 15/D/E, 23900 Lecco LC

- Mascari 5 Via Don Antonio Mascari, 5, 23900 Lecco LC

- Giunti al Punto libreria Via Amendola 168, Centro Commerciale Meridiana, 23900 Lecco LC

- Cartolibreria dello studente Largo Caleotto, 14, 23900 Lecco LC

