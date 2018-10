Castagnata e giornata dello sport nel "Crazy Bosco"

Doppia iniziativa nel crazy-bosco di Valgreghentino insieme alla Cooperativa Liberi Sogni. Domenica 14 ottobre si terrà una giornata all'insegna della castagnata e del volontariato. Non solo aggregazione e allegria, ma anche la possibilità di collaborare per la manutenzione del crazy-bosco. Alle 9.30 ritrovo in piazza Roma ad Aizurro e salita nel bosco tra Airuno e Valgreghentino dove i più grandi si occuperanno dell'erba e della legna, mentre i più piccoli della raccolta delle castagne per la merenda, in programma 16 con burollata e bevanda calda. La partecipazione è gratuita e l'iscrizione non necessaria, è sufficiente arrivare puntuali al ritrovo.

Domenica 28 ottobre toccherà invece a "Sport in natura", giornata dedicata agli sport all'aria aperta sempre nella cornice naturale del crazy-bosco. L'iniziativa rientra nel progetto "Allarghiamo i confini dello sport" con il contributo di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia. Alle 9.30 ritrovo sempre in piazza Roma. La mattinata sarà dedicata alla prova di orientamento. Dopo il pranzo al sacco, nel pomeriggio si potrà partecipare al treeclimbing (arrampicata sugli alberi), allo slacklining (gioco di corda), lippa e tiro con l'arco. Alle 16.30 merenda nel bosco. Le iscrizioni (costo 6 Euro) si raccolgono fino a giovedì 25 ottobre.

Molte le iniziative della cooperativa Liberi Sogni



«Il Crazy-bosco è un luogo che offre esperienze e divertimento in ogni stagione - spiegano nel sito web i responsabili della cooperativa Liberi Sogni - Cacce al tesoro, trekking, fiabe nel bosco, laboratori e land art, incontri di ecopsicologia e tanto altro. Ogni mese proproniamo un evento per grandi e bambini. Oltre agli eventi verranno proposti corsi formativi ed esperienziali che renderanno il bosco un luogo più ricco ed arricchente».