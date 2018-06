Lago balneabile in gran parte delle spiagge lecchesi. Bene Mandello, bocciata Pescate

Una notizia importante per chi in questi giorni di grande caldo vuole tuffarsi e rinfrescarsi nelle acque del nostro lago: gran parte delle località lecchesi sono balneabili (19), anche se non mancano spiagge bocciate dalle analisi dell’Ats Brianza (4).

Ecco il responso dei campionamenti effettuati lunedì 25 giugno dal Dipartimenti di igiene e Prevenzione Sanitaria, i cui risultati sono stati diffusi oggi pomeriggio, venerdì. Le località idonee alla balneazione sono: Campeggio e Lido Lariano ad Abbadia Lariana; Lido di Puncia a Bellano; Inganna - LC 53, Lido di Colico e Laghetto di Piona a Colico; Campeggio Europa a Dervio; località Pradello, Canottieri e Rivabella a Lecco; Riva Bianca a Lierna; Olcio - LC 18, Camping Mandello, Lido Mandello e Camping Nautilus a Mandello; Vassena, spiaggia di Onno e frazione Limonta a Oliveto Lario; Riva di Gittana a Perledo. Il via libera alla balneazione è stato dato in quanto rispettati i parametri microbiologici e quelli algali (cianobatteri). Bocciate, e quindi non balneabili, invece, le località della Spiaggia di Oro a Bellano, Rivetta e Riva del cantone a Dorio, e La Punta a Pescate.

Nei primi tre casi il valore di cianobatteri è risultato maggiore di 100.000 cellule ogni millilitro, mentre per quanto riguarda la spiaggia pescatese nelle acque del lago è stato riscontrato un valore di Escherichia coli maggiore di 1.000 UFC (unità formanti colonia) ogni 100 millilitri. Circa un quinto delle acque del lago lecchese non è dunque balneabile.