Agricoltura del futuro: i bambini di Cassina Valsassina premiati da AgriFood

I bambini della scuola primaria Giovanni XXIII di Cassina Valsassina hanno partecipato e vinto un premio di tremila euro al termine del concorso AgriKids indetto da AgrifoodToday, portale del nostro gruppo editoriale. Sono stati gli alunni della classi terze ad avere realizzato il progetto del "Palazzo agricolo ecosostenibile", con cui hanno vinto il primo premio nella categoria "Scultura" all'interno del concorso cofinanziato dall'Unione europea che è posto come obiettivo immaginare l'agricoltura del prossimo futuro. I bambini valsassinesi hanno realizzato una rappresentazione tridimensionale del loro progetto, partecipando alla sezione "Scultura".

Gli studenti hanno ricevuto il loro premio nel corso della giornata di martedì 4 giugno: insieme all'assegno è stato loro consegnato un attestato di partecipazione al concorso, una serra idroponica, che permette di coltivare senza l'utilizzo della terra, e varie matite che, a fine vita, potranno essere piantate e daranno vita a ortaggi di vario tipo.

Il concorso Agrikids "il futuro del cibo è nell'agricoltura" ha avuto l'obiettivo di sensibilizzare gli alunni delle scuole primarie italiane su temi legati all'agricoltura e la sostenibilità. Visto il fine comune, è gemellato con il Premio Creatività delle Olimpiadi della Frutta, l'avvincente campionato che ogni anno fa sfidare le classi d'Italia con l'obiettivo di promuovere il consumo di frutta e verdura. Aspettando le Olimpiadi, alunni e insegnanti hanno potuto cimentarsi in questa nuova avventura.

Ecco la descrizione del "Palazzo agricolo ecosostenibile" delle terzi di Cassina.

Questo palazzo ha la funzionalità di poter essere inserito nelle città, dove in futuro ci saranno sempre più persone. Immaginando un futuro dove l'ambiente naturale sarà un po' più sfavorevole all'agricoltura abbiamo ideato questo palazzo ecosostenibile dove all'interno verranno coltivati alcuni tipi di verdure e frutti. Il palazzo ha pannelli fotovoltaici per alimentarsi in maniera ecologica, ha una struttura di riserva per l'acqua piovana che servirà poi per innaffiare le coltivazioni. Si presentano più livelli: esistono piani dove avviene la vera e propria coltivazione indoor attraverso tavoli tecnologici dove l'utilizzo di materiali sostituirà la terra e permetterà di controllare tecnologicamente la crescita e la salute della pianta, ma soprattutto permetterà di poter riciclare l'acqua in eccesso che attraverso appositi tubi verrà riutilizzata per innaffiare. Ogni stanza è illuminata con particolari luci a Led che permettono la crescita delle piante e ne controllano anche la temperatura. Altri piani sono predisposti per lo smistamento degli alimenti attraverso rulli trasportatori che agevolano il passaggio al piano inferiore dove vengono suddivisi in piccoli contenitori di materiale riciclato. Al piano terra vi è un vero e proprio negozio dove le persone possono acquistare direttamente i prodotti alimentari coltivati proprio nel palazzo. Viene sponsorizzato l'utilizzo di sacchetti biodegradabili o di borse che il cliente porta da casa, la plastica non è ammessa. L'idea di poter avere un palazzo agricolo nella propria città, o nel proprio paese permetterà alle persone di acquistare prodotti genuini e lavorati in maniera ecosostenibile. Un'altra riflessione è che i robot non potranno sostituire l'uomo in tutto, per questo ingegneri, operai, agricoltori saranno importantissimi per far sì che tutto funzioni al meglio. Anche se la tecnologia faciliterà molte azioni. Il progetto di questo palazzo è frutto di riflessioni sul futuro del nostro pianeta e di come ridurre al minimo gli sprechi di acqua, plastica ed energia per continuare a mangiare in modo sano ciò che l'uomo fin dall'antichità ha sempre coltivato.