Pioggia, poco sole, eventi estremi: il Sole 24 Ore boccia il clima di Lecco

Clima a Lecco, non siamo messi molto bene. A chi ancora non se ne fosse accorto potrebbe giovare leggere il dossier pubblicato lunedì da Il Sole 24 Ore, che ordina in una classifica tutti i 107 capoluoghi di provincia d'Italia per la qualità del clima nell'ultimo decennio. Lecco è miseramente in coda, alla posizione n° 89, con un punteggio di 461.8.

Nel dossier del Sole il podio è occupato da Catania, Imperia e Pescara, città che hanno goduto di un clima ideale fra il 2008 e il 2018. La peggiore, invece, è Pavia.

La classifica è stata stilata prendendo in esame dieci fattori climatici:

ore di sole (al giorno)

indice di calore (giorni annui con temperatura percepita maggiore o uguale a 30° C)

ondate di calore (sforamento maggiore di 30° C per almeno tre giorni consecutivi)

eventi estremi (giorni annui con accumulo di pioggia maggiore di 40 mm per fascia esaoraria)

brezza estiva (nodi medi giornalieri di vento nella stagione)

umidità relativa (giorni annui fuori dal comfort climatico, >70% o <30%)

raffiche di vento (giorni annui con raffiche maggiori a 25 nodi)

piogge (giorni annui in cui piove)

nebbia e giorni freddi (giorni annui con nebbia in almeno fascia esaoraria)

Lecco non ha per nulla una pagella virtuosa. È praticamente "maglia nera" in Italia per tre voci: le ore di sole (105^), gli eventi estremi (106^) e le piogge (106^). Per quest'ultima voce, giova ricordare che l'inverno 2018/19 è comunque il più secco dal 2013 a questa parte. Sono gli anni più addietro, dunque, a tenere il nostro capoluogo nelle ultime posizioni della graduatoria.

La siccità recente fa da contraltare, confermando il cambiamento climatico in atto nel territorio, agli eventi estremi con grandi accumuli di pioggia in brevi lassi di tempo (precipitazioni più tipicamente tropicali).

Meglio va per quanto riguarda il caldo: poche ore di sole ma anche poche ondate di calore (11^), mentre - la riprova si sta avendo anche nelle ultime settimane - il vento è sempre più una costante (100^ per brezza estiva) così come l'umidità (87^).

L'infografica su Lecco (da www.ilsole24ore.com)