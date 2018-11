Lecco, non sei "verde": 71° fra i capoluoghi italiani per la qualità ambientale

Lecco non è una città verde. Secondo "Ecosistema urbano 2018", l'osservatorio sui capoluoghi di provincia che misura la qualità ambientale, la città del Manzoni è soltanto al 71° posto in Italia (su 104 centri urbani considerati).

Il 25esimo rapporto di Legambiente e Ambiente Italia si basa su 17 parametri divisi in cinque macroaree (aria, acqua, rifiuti, trasporti, ambiente). E quest'anno ha bocciato severamente il nostro capoluogo, che tra l'altro perde dal 2017 ben 13 posizioni.

La "pagella" di Lecco - punteggio totale 48,13% - è infatti pessima: soltanto due piazzamenti fra le prime dieci città d'Italia nelle 17 classifiche parziali, ovvero nella capacità di depurazione delle acque (5^ posizione) e nel numero di incidenti mortali (4^).

Tutto il resto lascia alquanto a desiderare. Riportiamo i dati (da Il Sole 24 Ore) nella tabella sottostante:

Pos. Indicatore Valore 69 Biossido di azoto 33,5 90 Ozono 78,0 70 Polveri sottili 28,0 84 Consumi idrici 177,1 53 Perdite in rete 34,9% 5 Capacità di depurazione 100,0% 66 Passeggeri trasporto pubblico 28 54 Offerta trasporto pubblico 22 20 Auto 59 4 Incidenti mortali 0.00 65 Piste ciclabili 2,19 76 Isole pedonali 0,13 73 Rinnovabili 1,55 67 Alberi 7,3 17 Uso efficiente del suolo 8,50 32 Rifiuti prodotti 478 48 Raccolta differenziata 58,00%

Particolarmente negativo è il piazzamento ottenuto da Lecco sul fronte dell'inquinamento: male per biossido di azoto e polveri sottili nell'aria, malissimo per i quantitativi di ozono.

Il trasporto pubblico arranca sia per numero di passeggeri che per l'offerta complessiva al pubblico, e meglio non va per le piste ciclabili. Lecco è indietro per le isole pedonali e per gli alberi all'interno dell'area urbana, e non brilla certo per raccolta differenziata (48° posto).

Mantova la città più virtuosa, chiude Catania

Il rapporto "Ecosistema urbano 2018" premia Mantova: il capoluogo virgiliano svetta nella classifica generale davanti a Parma e Bolzano, all'ultimo posto c'è invece Catania. Sondrio è 25^, Como 62^. Di seguito la top ten con punteggio accumulato e variazione rispetto allo scorso anno.