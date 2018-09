Stop a veicoli, stufe e caminetti, ma non solo: le misure per migliorare la qualità dell'aria

Dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019, come ogni anno, entreranno e saranno in vigore le misure strutturali permanenti finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell'aria.

Previste anche misure permanenti, in vigore tutto l'anno sulla circolazione veicolare e per l'uso e l'installazione di generatori di calore a biomassa legnosa (stufe e caminetti) al di sotto di determinate classi:

In particolare, sono in vigore i provvedimenti di limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti, mentre alle limitazioni strutturali e permanenti si aggiungono le misure temporanee a livello locale di 1° e 2° livello al verificarsi di episodi di accumulo del livello di PM10 in atmosfera:

Ogni cittadino a partire dal 1 ottobre potrà monitorare autonomamente lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

I valori sono consultabili sul sito dedicato di Regione Lombardia: http://www.l15.regione.lombardia.it/#/protocollo-aria/pm10/list