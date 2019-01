I consigli del climatologo Mercalli ai lecchesi per tutelare l'ambiente

Martedì 22 gennaio si è svolto a Lecco l'incontro con un grande esperto di clima, il meteorologo Luca Mercalli, durante il quale sono emersi alcuni semplici suggerimenti per provare, tutti insieme, a lottare contro l'inquinamento e i conseguenti cambiamenti climatici.

Con la sottoscrizione del Paesc, il Patto dei Sindaci per il clima e l'energia, anche Lecco dal 2016 si impegna a ridurre le emissioni e i consumi per difendere e salvaguardare l'ambiente. Ed è un impegno, quello dell'ente pubblico, che si pone l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 a livello locale almeno del 40% entro il 2030 attraverso azioni e misure per prevenire i rischi derivanti dai cambiamenti climatici. Ma come si può raggiungere questo obiettivo? Solo attraverso una sinergia tra settore pubblico e privato, coinvolgendo le imprese, il mondo dell'associazionismo e tutti i cittadini.

I consigli per il risparmio energetico

abbassare il riscaldamento di 1 grado e programmare il termostato per risparmiare sulla bolletta;

installare finestre con i doppi vetri per ridurre la dispersione termica;

acquistare elettrodomestici a basso consumo;

spegnere le luci e tutti i dispositivi elettronici utilizzando la funzione ON-OFF;

staccare il caricatore del cellulare dalla presa quando non utilizzato;

spegnere il computer di notte e nei weekend;

posizionare il frigorifero o il congelatore lontano dalla caldaia e spolverare il frigorifero per evitare la polvere sulle bobine che fa aumentare il consumo di energia elettrica;

fare controllare la caldaia una volta all'anno per assicurarsi che non consumi troppa energia e funzioni correttamente;

piantare un albero (un albero di medie dimensioni assorbe ogni anno circa 6 kg di CO2).

Come evitare gli sprechi d'acqua

Non solo, anche l'acqua è un bene prezioso ed è quindi opportuno usarla in modo responsabile evitando gli sprech. Ecco alcuni accorgimenti che, se applicati da tutti, possono fare la differenza:

chiudere il rubinetto mentre mi lavo i denti;

azionare la lavatrice e la lavastoviglie a pieno carico;

lavare di norma a bassa temperatura;

evitare il prelavaggio e l'utilizzo dell'asciugatrice;

assicurarsi che i servizi igienici non abbiano perdite;

privilegiare la doccia al bagno in vasca, riempire le bottiglie (preferibilmente di vetro) alle casette dell'acqua o bere l'acqua del rubinetto;

lavare la frutta e la verdura in una scodella invece che sotto l'acqua corrente e annaffiare le piante con l'acqua restante.

Suggerimenti sul fronte della mobilità

partecipare alle iniziative promosse dal Comune per la mobilità sostenibile (Piedibus);

camminare, usare la bicicletta;

condividere gli spostamenti in auto;

evitare di usare l'auto per tragitti brevi e parcheggiare lontano dal centro per ridurre le emissioni e decongestionare il traffico;

utilizzare i mezzi pubblici e preferire gli acquisti a km 0 e di prodotti di stagione.

Il vademecum per i rifiuti