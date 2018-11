In primavera i cortili delle scuole di Lecco ospiteranno 22 nuove piante

Anche Lecco, mercoledì 21 novembre, celebra - come in tutta Italia - la Giornata nazionale degli alberi, appuntamento promosso da Legambiente per sensibilizzare sull'importanza che gli alberi rivestono nella vita quotidiana e per ricordare l'utilità di una risorsa così preziosa per l'ecosistema.

«Il tema del verde in città e soprattutto degli alberi e della loro importanza - sottolinea l'assessore all'Ambiente del Comune di Lecco Alessio Dossi - è un tema chiaro all'Amministrazione comunale di Lecco». Lo conferma la volontà di Palazzo Bovara di provvedere alla piantumazione di nuove essenze arboree la prossima primavera. Nel dettaglio si tratta di 22 piante, fornite da Linee Lecco spa, che troveranno infatti dimora nei cortili di diverse scuole di Lecco.

«La centralità del tema alberi in città è fondamentale - prosegue l'assessore Dossi - in relazione alle loro caratteristiche e al loro essere portatori di molteplici servizi ecosistemici: la capacità di dare riparo dal sole riducendo le temperature (contenendo le richieste energetiche per il raffrescamento d'estate) o la loro centralità nel favorire il mantenimento della biodiversità. Gli alberi sono esseri viventi da rispettare, tutelare e incrementare in maniera intelligente, al fine di garantire migliori condizioni di vita alle persone che vivono nelle loro vicinanze e per arginare, su larga scala, il crescente inquinamento causato dalle emissioni di CO2».