Lecco, nel 2018 raccolte oltre mille tonnellate di pneumatici fuori uso

Si è svolta questa mattina, lunedì, a Olgiate Molgora la Pfu Academy Ecopneus, workshop formativo rivolto alle forze dell'ordine e alle figure tecniche degli organismi di controllo e di vigilanza della pubblica amministrazione sulla corretta gestione degli pneumatici fuori uso. Dal loro corretto recupero si ottiene gomma riciclata per superfici sportive, asfalti modificati, isolanti acustici, arredo urbano e molto altro ancora.

All'incontro hanno partecipato tra gli altri il senatore Paolo Arrigoni, questore e membro della Commissione Ambiente al Senato, il presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli e Giuseppe Sgorbati, direttore tecnico scientifico Arpa Lombardia. L'evento è stato organizzato da Ecopneus, la società senza scopo di lucro che ogni anno gestisce raccolta e recupero di mediamente oltre 210mila tonnellate di Pfu in tutta Italia.

Consumati ogni anno 38 milioni di pneumatici d'auto

Ogni anno arrivano a fine vita in Italia oltre 350mila tonnellate di Pneumatici fuori uso, equivalenti in peso a oltre 38 milioni di pneumatici da autovettura. Non tutti sanno che fine fanno. La loro corretta gestione consente di recuperarli come fonte energetica, principalmente in impianti per la produzione del cemento, ma soprattutto come nuovi materiali, sottoforma di gomma riciclata. Un prezioso materiale che viene ampiamente utilizzato in Italia e nel resto del mondo per realizzare campi da calcio in erba sintetica, asfalti modificati "silenziosi" e duraturi, materiali per l'isolamento acustico, superfici sportive per basket, pallavolo, pallamano e anche pavimentazioni per maneggi e scuderie dedicate al benessere animale.

In Lombardia 30mila tonnellate

Nella Provincia di Lecco, Ecopneus ha raccolto nel 2018 1.093 tonnellate di Pneumatici fuori uso, mentre sono 30.224 le tonnellate di Pfu raccolte in tutta la Lombardia. Nelle altre Province: 3.367 tonnellate sono state raccolte a Bergamo, 3.926 a Brescia, 1.762 a Como, 1.042 a Cremona, 821 a Provincia di Lodi, 982 nel Mantovano, 7.996 a Milano, 2.463 a Monza-Brianza, 1.633 a Pavia, 1.036 a Sondrio e 4.103 nella provincia di Varese.