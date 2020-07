Silea lancia un bando per sostenere progetti per lo sviluppo di centri del riuso

«Silea, nel suo ruolo di società a capitale interamente pubblico, si propone quale soggetto promotore di una vera e propria cultura del riciclo, processo chiave per realizzare un concreto circolo virtuoso a tutela dell’ambiente. È un compito che fa parte del dna della nostra S ocietà e che l’Atto di indirizzo dei Comuni soci ha voluto ribadire e sottolineare». Ad affermarlo è Domenico Salvadore, presidente di Silea, che spiega così la scelta che l’azienda, che si occupa della gestione integrata del ciclo dei rifiuti in ambito provinciale, ha inteso promuovere attraverso uno specifico bando dedicato a sostenere iniziative di start-up inerenti l’implementazione dei Centri di riuso da parte di Enti del terzo settore.

«Il nostro Consiglio di amministrazione ha deciso di mettere a disposizione un budget di 120 mila euro per quei progetti, promossi da Enti del terzo settore, per la realizzazione di nuovi centri del riuso o per l’implementazione di quelli esistenti. - continua il presidente di Silea - Si tratta di centri che abbiano uno spazio dedicato al riuso realizzato e gestito nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti. Lo spazio dovrà essere presidiato da personale idoneo al corretto svolgimento delle operazioni e i beni dovranno essere conservati separati per tipologia, al coperto ed in condizioni che ne garantiscano la conservazione in buono stato. I progetti dovranno prevedere un utilizzo intercomunale del centro, promuovere l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, favorire azioni specifiche di gestione del centro per garantire l’effettivo successivo utilizzo dei beni e azioni volte ad intercettare beni riutilizzabili prima che vengano conferiti erroneamente nei centri di raccolta»

Scadenza: 31 dicembre 2020

La richiesta di contributo per singolo progetto potrà essere al massimo pari ad € 30.000 e non potrà superare il 70% dei costi totali di progetto, rimanendo comunque subordinato alla capienza complessiva del budget approvato e stanziato da Silea.

Il bando, che scadrà il prossimo 31 dicembre, prevede anche che i soggetti beneficiari partecipino ad un tavolo, promosso e coordinato da Silea, con funzioni di monitoraggio dello stato di avanzamento delle fasi dei progetti e di verifica dei risultati.

«Con questa iniziativa - conclude Salvadore - intendiamo offrire un contributo concreto per contrastare e superare la cultura dell’«usa e getta», sostenendo la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale. I progetti dovranno promuovere il reimpiego ed il riutilizzo dei beni usati, prolungandone il ciclo di vita oltre le necessità del primo utilizzatore, in modo da ridurre la quantità di rifiuti da avviare a trattamento/smaltimento. Infine i centri saranno chiamati a realizzare una struttura di sostegno a fasce sensibili di popolazione, come i cittadini meno abbienti, consentendo una possibilità di acquisizione di beni di consumo usati ma funzionanti».

È possibile scaricare il testo completo del bando consultando il sito Silea al link https://www.sileaspa.it/news/bando-sostegno-iniziative-start-inerenti-limplementazione-dei-centri-del-riuso-parte-enti-del-terzo-settore/