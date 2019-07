Raccolta differenziata: "Tutti Fuori" green, differenziato il 95% dei rifiuti prodotti

Musica e festival sostenibili. Da eccezione a regola sempre più diffusa, che va dal "plastic free" del "Nameless Music Festival" all'eccezionale risultato conquistato dagli organizzatori del "Tutti Fuori 2K19" di Galbiate, andato in scena nel corso del fine settimana. Come da qualche anno a questa parte, infatti, la festa si è legata a "Il Faggio sul Lago", associazione per la tutela dell'ambiente e per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico locale con sede ad Albese con Cassano (Como).

L'obiettivo («assurdo») era quello di raccogliere il 95% di rifiuti attraverso la raccolta differenziata. Ebbene, la cifra finale ci si è avvicinata moltissimo: «Poche ore fa - scrive entusiasticamente l'associazione -, al termine delle operazioni di differenziazione, pulizia e pesa del rifiuto, potete immaginarvi le nostre facce quando abbiamo tratto le conclusioni numeriche: 289,75kg di rifiuti raccolti di cui soli 14,50kg di indifferenziato. Prendiamo la calcolatrice, facciamo la divisione e...salta fuori un 94,996% di raccolta differenziata». Un miglioramento rapido e continuo, passato dall'88,76% del 2017 e dal 92,46% del 2018.

Tutti Fuori 2K19: differenziato il 95% dei rifiuti