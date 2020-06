Le case di riposo per anziani a Lecco

Conoscere le differenza tra Casa di riposo e Rsa, è importante per capire meglio la natura di queste residenze e scegliere il luogo più adatto ai bisogni del proprio caro.

La Casa di riposo è un luogo in cui le persone anziane possono trovare tutte le cure e le attenzioni continue da parte di personale qualificato e preparato per questo scopo. In certe realtà, laddove la persona dimorante sia ancora autosufficiente, è prevista anche la modalità di vita in piccoli appartamenti con ambienti comuni come la cucina, per non perdere la socialità e il contatto con gli altri. In queste strutture infatti, si organizzano spesso attività ricreative, ludiche o culturali, come gruppi di lettura, gite, balli e giochi. Sono spesso presenti aree comuni in cui trascorrere il tempo in compagnia, stimolando l’intelletto e la creatività degli ospiti.

Trattandosi di ospiti parzialmente autosufficienti, il personale medico non è presente 24 ore su 24, ma si può contare sulla costante presenza del personale infermieristico. Nelle Case di Riposo, infatti, è garantita l’assistenza tutelare e infermieristica, così come l’eventuale somministrazione di farmaci.

L'accesso ai parenti per le visite è sempre consentito e gradito. In alcuni casi, esiste la possibiltà di un soggiorno solo diurno, qualora le condizioni della persona accolta lo permettano.

Differenze tra Casa di riposo e Rsa

Una sostanziale differenza tra Casa di Riposo e Rsa è visibile nella sistemazione: gli ospiti della Casa di Riposo possono alloggiare in camere doppie o singole fornite di servizi o appartamenti, così da poter essere indipendenti e avere sempre a propria disposizione le aree comuni. La gestione della Casa di Riposo può essere privata (con pagamento a carico totale o parziale dell’Ospite) o pubblica, accedendo tramite la richiesta presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune.

Le Rsa invece, sono strutture socio-sanitarie dedicate ad anziani non autosufficienti, che necessitano di assistenza medica, infermieristica o riabilitativa, generica o specializzata 24 ore su 24. Proprio perché gli ospiti della Rsa non sono autosufficienti, è necessaria la costante presenza medica ed infermieristica, oltre che un aiuto continuativo per garantire lo svolgimento delle attività quotidiane, come per l’igiene personale.

