Le residenze sanitarie in provincia di Lecco

Le Residenze sanitarie assistenziali (Rsa), sono strutture socio-sanitarie dedicate ad anziani non autosufficienti, che necessitano di assistenza medica generica o specializzata e assistenza infermieristica o riabilitativa.

Si tratta di strutture specializzate dove vi è la presenza costante non solo del personale infermieristico ma anche di quello medico 24 ore su 24, perché gli ospiti hanno continuo bisogno di assistenza e aiuto anche per le attività quotidiane e di igiene personale. Nelle Rsa, utilizzando l’intervento di animatori, sono previste anche attività ricreative considerate utili per il benessere dei pazienti.

Mentre per gli anziani parzialmente autosufficienti l’alternativa è tra Case di Riposo e Case di cura, per coloro che non sono autosufficienti le strutture più adatte sono le Residenze sanitarie assistenziali.

Le Rsa quindi, sono strutture socio-sanitarie dedicate ad anziani non autosufficienti, che necessitano di:

- assistenza medica;

- infermieristica o riabilitativa;

- generica;

- specializzata.

Di seguito l'elenco delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti presenti a Lecco e provincia.