Assistenza domiciliare: tutte le informazioni utili del comune di Lecco

Il SID (Servizi Integrati per la Domiciliarità), è un servizio del Comune di Lecco, che ha lo scopo di promuovere il benessere e orientare le famiglie alle scelte più opportune per la tutela della persona non autosufficiente e della sua permanenza al domicilio.

Il servizio svolge le seguenti attività:

- Informazione e orientamento, sulla rete dei servizi del territorio e sulle modalità di accesso.

- Consulenze sociali per migliorare la gestione quotidiana dell'assistenza e della cura.

- Interventi a domicilio:

• SAD: interventi di supporto all'igiene, interventi educativi, stimolazione cognitiva, supporto relazionale, supporto psicologico all'anziano o al caregiver, eventuali consulenze fisioterapiche e infermieristiche a supporto dell'intervento.

• Telesoccorso

• Servizio pasti al domicilio

• Accompagnamento al disbrigo di pratiche amministrative

- Prevenzione e benessere, anche in collegamento con le iniziative comunali e/o organizzate dal territorio, atte a promuovere una cultura positiva dell'anziano, dell'invecchiamento attivo e favorire occasioni di incontro e socializzazione.

- Integrazione con i servizi socio-sanitari, interventi di connessione con i servizi territoriali, al fine di costruire percorsi di cura in grado di farsi carico delle situazioni in modo complessivo e condiviso.

- Sperimentazioni domotiche per l'utilizzo della tecnologia a favore della sicurezza/protezione dell'anziano nel suo ambiente di vita domestico.

- Tutoring badanti, per affiancare le famiglie nella ricerca, individuazione, inserimento e monitoraggio dell'assistente familiare al domicilio dell'anziano.

SID, di cosa si occupa?

La gestione di un anziano in casa comporta nuove esigenze cui far fronte, nuove dinamiche relazionali e difficoltà di conciliare tempi di cura e tempi di lavoro. Per le famiglie è complesso orientarsi nella rete dei servizi e trovare risposte adeguate ai propri bisogni.

Attraverso la molteplicità dei servizi proposti, viene individuato, insieme alla famiglia, l'intervento più indicato, per la tutela e il benessere dei destinatari.

A chi si rivolgono?

Il servizio si rivolge a:

Il servizio si rivolge principalmente a: familiari di persone anziane in condizioni di fragilità, di ridotta autonomia, ad anziani con fragilità socio-relazionali, con ridotta autonomia nella gestione della vita quotidiana e/o non autosufficienti, nonché persone che desiderano vivere momenti di socialità in contesti tutelati.

L'équipe del servizio è composta dalle seguenti figure professionali:

- 1 direttore

- 1 coordinatore

- 2 assistenti sociali

- 10 ASA

- 1 segretaria

- 1 psicologa

- 1 educatrice professionale



Al bisogno l'équipe si avvale della consulenza di una fisioterapista e un'infermiera professionale.

Costi

Gli interventi domiciliari prevedono una compartecipazione economica a carico delle famiglie, calcolata in base all'indicatore ISEE.

Il SID si trova presso la "Casa della solidarietà e della terza età", sita in Corso Monte Santo n° 12 - Lecco

Il servizio è aperto al pubblico, con accesso libero, nei seguenti orari di ricevimento:

martedì dalle 12.00 alle 14.00

giovedì dalle 15.30 alle 17.30

In altri giorni è possibile accedere al servizio previo appuntamento

TEL 0341 481542 - FAX 0341 258676

servizintegrati.domiciliarita@comune.lecco.it

Il servizio SID è gestito in coprogettazione con il Consorzio Consolida di Lecco.