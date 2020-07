Spesa a domicilio per anziani a Lecco

Auser è l'acronimo di "Autogestione dei Servizi". Sotto il logo Auser è scritto "risorsAnziani", che racchiude in sé l'oggetto e lo scopo di questa associazione.

L'Auser di Lecco è una delle oltre 1500 sedi in Italia, ed è per per antonomasia, l'Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà.

Si tratta quindi di un servizio gratuito di accompagnamento e consegna a domicilio della spesa, rivolto a persone in condizioni di bisogno, realizzato da volontari e rivolto a:

persone sole oltre i 75 anni;

persone oltre i 60 anni, non autosufficienti;

nuclei familiari composti da persone ultrasessantenni conviventi con handicappati o invalidi;

persone colpite da handicap fisici e/o psichici o che si trovino ridotta, anche temporaneamente, la loro capacità di provvedere da sole agli acquisti.

L'Ufficio Ausilio è contattabile al numero telefonico: 0341 252970

Per maggiori informazioni:

Auser Corso Monte Santo, 12 - 23900 Lecco (LC)

Telefono 0341 252970 Fax 0341 354891

E-mail info@auserlecco.it