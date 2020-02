Rivalutazione pensioni 2020: aumento degli importi

Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2020, è previsto un aumento delle pensioni, e i numeri sono resi noti in via ufficiale dall’INPS. Nella circolare vengono date disposizioni circa la rivalutazione delle pensioni, ma anche per le prestazioni assistenziali e relativi importi.

Rivalutazioni pensioni 2020

La rivalutazione delle pensioni viene calcolata ogni anno sulla base dell’andamento dell’inflazione, per fare in modo che la pensione non perda potere di acquisto.

Vediamo quali sono le modalità in cui è attribuita la rivalutazione delle pensioni 2020 in termini percentuali:

- del 100% per le pensioni pari o inferiori a tre volte l’importo dell’assegno minimo;

- del 97% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS;

- del 77% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte l’assegno minimo;

- del 52% per le pensioni complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il minimo;

- del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte l’assegno minimo e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;

- del 45% per le pensioni complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS;

- del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

L’INPS nella circolare, informa anche sulla rivalutazione delle pensioni sociali e assegni sociali per il 2020. Vediamo come cambiano le cifre:

per la pensione sociale si passa da 337,44 euro mensili del 2019 a 378,95euro nel 2020;

per l’assegno sociale si passa da 457,99 euro nel 2019 ai 459,93 nel 2020;

Come cambiano le pensioni per mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti?