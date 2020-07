Prezzi case a Lecco: quotazioni stabili. La mappa zona per zona

Se si vuole valutare un immobile da vendere, o capire se il prezzo d'acquisto per una casa o un appartamento è troppo alto, bisogna capire se il prezzo è in linea con le tendenze del quartiere. Per questo motivo, può essere utile consultare le quotazioni immobiliari.

Prezzi al metro quadro delle zone di Lecco

Prendendo come riferimento le quotazioni degli appartamenti in vendita, la zona Laorca (1.250 €/m²) è la più economica, mentre raggiunge le quotazioni più elevate la zona Lecco Centro (2.200 €/m²).

Secondo l' OMI, per le compravendite la zona B1 (CENTRO 1 PIAZZA L. LOMBARDA - PIAZZA MANZONI - PIAZZA CERMENATI - VIA VOLTA14) è quella con le quotazioni più alte (fino a circa 2.200 €/m²), mentre al contrario la zona R1 (ZONA UNICA) si caratterizza per i valori più bassi (a partire da 950 €/m²).