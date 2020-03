Cattivi odori in bagno? Ecco alcuni rimedi naturali

Capita molto spesso di impegnarsi nelle pulizie domestiche, in particolare del bagno e dei sanitari, senza ottenere i risultati sperati. I cattivi odori emanati dal wc per esempio, sono una condizione comune nonostante la continua pulizia.

Come eliminare, dunque, questi cattivi odori causati e diffondere un piacevole profumo in tutto il bagno? Per trovare una soluzione non serve avvalersi necessariamente di prodotti chimici nocivi per la salute, ma si può ricorrere a degli efficaci metodi naturali ed ecologici.

Eliminare i cattivi odori, è importante non solo per l’igiene della casa, ma anche per la salute della propria famiglia, in particolar modo dei bambini e delle persone anziane.

Come eliminare i cattivi odori

L’eliminazione dei cattivi odori dal bagno è un’operazione da effettuare ogni volta che si desidera, tuttavia è consigliabile provvedere almeno una volta al mese.

Uno dei rimedi naturali migliori per contrastare i cattivi odori è l’aceto di vino bianco. Basta versare un bicchiere ogni 2 ore circa per almeno una giornata. Questo primo intervento permetterà la rimozione dei batteri principali che causano il cattivo odore. Per un’azione più forte, aggiungere al bicchiere di aceto, 2 gocce di olio essenziale di tea tree.

Per risolvere il problema, e per prevenire ritorni futuri, una valida alternativa all'aceto, è il limone, il cui succo acido permette di purificare gli scarichi, di sgrassare le superfici e diffondere un gradevole odore di agrumi nella stanza da bagno. Sia l’aceto che il limone sono due prodotti antimuffa e dei disinfettanti naturali, che eliminano anche i batteri e i microrganismi nocivi per la salute.

Aceto, limone e bicarbonato di sodio, se utilizzati insieme, possono essere un’alternativa ecologica anche per la pulizia dei sanitari, che dopo la rimozione dei cattivi odori devono essere detersi in maniera efficace. Un altro rimedio naturale efficace per la pulizia degli scarichi del lavandino è il sale grosso. Si prepara un composto a base di sale grosso, foglie di malva e un cucchiaino di bicarbonato. Si lascia agire per 40 minuti circa e si lascia scorrere acqua calda nelle tubature. L’operazione è da ripetere più volte, fino ad ottenere uno scarico libero.

Molte persone preferiscono utilizzare metodi naturali per eliminare una volta per tutte la presenza di cattivi odori in bagno, con prodotti che tutti possono facilmente reperire. I metodi naturali, rappresentano infatti una soluzione ideale per rispettare l’ambiente e salvaguardare la salute, ma si tratta anche di una scelta low cost.