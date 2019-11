Come smettere di fumare: trucchi e consigli

Ogni fumatore è consapevole che fumare fa male, costa molti soldi e cancella altri piaceri della vita, come i sapori e gli odori. La verità è che smettere di fumare è davvero difficile. Così difficile che, secondo le statistiche a livello mondiale, la maggior parte dei tentativi fai da te fallisce.

Molte persone infatti, hanno un’estrema difficoltà a dire addio alle sigarette, perché fumare è una vera e propria dipendenza. Eppure basta un pò di forza d'animo e tanta motivazione per riuscire a smettere.

Come mettere freno a questa dipendenza? Vediamo alcuni consigli e suggerimenti efficaci che potranno aiutarvi a dire addio alle sigarette.

Cosa sapere

Le 24 ore dall’ultima sigaretta sono sicuramente le più difficili da superare. Il desiderio però, dura solo pochi minuti, ed è possibile adottare diverse strategie per distrarsi.

Può capitare a tutti di cadere nuovamente in tentazione, fa parte proprio del percorso di cambiamento e non devono scoraggiare. Si tratta infatti di momenti utili per conoscere ed affrontare al meglio i momenti critici.

Trucchi e suggerimenti per smettere di fumare