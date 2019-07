Adottare un cane: consigli utili

La scelta di adottare un cane, come qualunque altro animale, deve essere dettata dalla voglia di condividere un pezzo della nostra vita con un altro essere vivente. Si tratta di una scelta che deve essere fatta in modo consapevole, non certo per soddisfare un capriccio temporaneo.

Gli amici a quattro zampe hanno bisogno di cure continue e attenzioni, ma se si decide di adottarne uno, i benefici saranno moltissimi. Un animale domestico infatti, arricchisce ogni famiglia che decide di accoglierlo in casa propria, donando amicizia e amore incondizionato.

Adottare un cane è un gesto davvero importante, in quanto significa dare una casa e una vera famiglia ad un animale che altrimenti sarebbe condannato a trascorrere i suoi giorni in un canile.

Cosa valutare prima di adottare un animale

Prima di compiere questo passo così importante, sarà necessario fare alcune considerazioni:

I membri della famiglia sono tutti d’accordo?

Sono consapevole dell’impegno che comporta?

Sono consapevole dei costi che comporta avere un cane?

Cosa fare per non lasciare il cane solo per troppe ore durante il giorno?

Sono disponibile a portarlo fuori 7 giorni su 7?

Sono disposto ad accettare piccoli inconvenienti?

Tutti aspetti che è necessario considerare se si vuole adottare un cane, diventando quindi responsabili per lui per tutto il resto della sua vita.

A chi rivolgersi nel Lecchese

Se siete convinti di voler adottare un cane, se siete sicuri che un animale possa portare benessere e amore, basta affidarsi alle associazioni che si occupano di creare una nuova famiglia agli animali randagi o abbandonati.

Prima di affidarvi un animale, il personale farà un colloquio preventivo per identificare quale sia il cane più idoneo agli adottanti. Verranno anche effettuati controlli pre e post affido presso la famiglia, in modo da verificare che non ci siano eventuali problemi.

Chi intende adottare un cane può rivolgersi a:

Zampamica via Sabatelli, 31 Valmadrera

Enpa Lecco ia dei Pescatori, 21 Lecco

Ulteriori considerazioni

Ricordiamo che, tra gli annunci legali e regolari, si possono trovare sempre venditori senza scrupoli, che importano cuccioli dall'est falsificando i documenti, e rivendendoli come cani di razza. Prestare sempre attenzione ad ogni tipo di annuncio, soprattutto sul web.