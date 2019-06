Come ottenere il passaporto

L’estate è finalmente arrivata, e le vacanze sono più vicine che mai. Viaggiare è sicuramente un modo per rilassare la mente, per prendere una pausa dal lavoro e per conoscere nuovi luoghi e nuove culture.

Ma quali documenti servono per pianificare un viaggio all’estero?

Il passaporto

Il passaporto è un documento personale, rilasciato su richiesta ai cittadini italiani, che autorizza le persone a circolare al di fuori dell’Unione Europa. Ha durata decennale, e alla scadenza è necessario richiedere l’emissione di un nuovo passaporto e riconsegnare il vecchio.

Prima di partire è bene consultare sempre il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Selezionando la destinazione, avrete tutte le informazioni necessarie per la pianificazione del vostro viaggio.

Ricordiamo che esistono diversi tipi di passaporto:

- Passaporti a lettura ottica, riconoscibili dalle due bande di caratteri nella parte inferiore della pagina

- Passaporti a lettura ottica con foto digitale, presentano le due barre di caratteri ma la foto non è indicata sulla pagina, ma scansionata e stampata direttamente sul passaporto

- Passaporti elettronici, dotati di un microchip, capace di registrare i dati relativi al titolare del documento

In Italia viene rilasciato il passaporto elettronico, un libretto cartaceo di 48 pagine, con microchip inserito nella copertina e con la firma digitalizzata del titolare.

Come richiedere il passaporto

Il passaporto va richiesto con una domanda di rilascio, presentata ad uno sei seguenti uffici nel luogo di residenza o domicilio:

- Questura

- Ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza

- Stazione dei Carabinieri

- Rappresentanze diplomatiche e consolari

Presentarsi direttamente in questura è la soluzione più rapida. In alternativa è possibile avviare la pratica per la richiesta anche presso gli uffici postali o comunali, ma in ogni caso sarete costretti a presentarvi in questura per la rilevazione delle impronte.

Il passaporto può essere richiesto anche online sul sito della Polizia di Stato. Accedendo a questo servizio si può prenotare la data, l’ora e il luogo per consegnare la domanda, evitando di trascorrere ore in coda negli uffici di polizia.

Quali documenti presentare per richiedere il passaporto

Vediamo quali documenti occorre presentare per il rilascio del passaporto:

Modulo stampato della richiesta passaporto;

Documento di riconoscimento valido (portate con voi anche una fotocopia!);

2 foto formato tessera identiche e recenti;

La ricevuta del pagamento via conto corrente postale di 42.50 euro. Il versamento va effettuato mediante bollettino di c.c. n. 67422808 intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro, con causale “Importo per il rilascio del passaporto elettronico”;

Una marca da bollo da 73,50 euro (si compra dal tabaccaio).

Dopo aver presentato tutta la documentazione richiesta, i tempi di attesa per la consegna dipendono dagli uffici e dal numero di richieste. A volte ci vuole qualche giorno. Se avete richiesto il passaporto a domicilio, ricordate che ci vorrà qualche giorno in più per la consegna!