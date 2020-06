Come e dove richiedere la separazione o divorzio a Lecco

Con il D.L. 132/2014, art.12, convertito con L. 162/2014 è stata introdotta la possibilità per i coniugi di concludere, innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, un accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, purché la coppia non abbia:

figli minori

figli maggiorenni incapaci

figli portatori di handicap grave (art.3. co. 3, L.104/1992)

figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e con esclusione di ogni patto di trasferimento patrimoniale. La richiesta può essere avanzata presso:

comune di residenza di uno dei coniugi

comune in cui è stato contratto il matrimonio

comune in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero

Di seguito le modalità:

SEPARAZIONE O SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO

I coniugi potranno presentarsi allo sportello muniti dei propri documenti identificativi.

Verrà avviata d’ufficio l’acquisizione e la verifica degli atti necessari, eventualmente iscritti presso altri Comuni.

Conclusa positivamente la fase istruttoria, ai coniugi verrà fissato appuntamento congiunto per il ricevimento del primo atto.

Decorsi almeno 30 giorni, verrà fissato altro appuntamento per la conferma dell’accordo raggiunto. Ai fini del divorzio è necessario presentare la copia conforme della sentenza di separazione, se avvenuta in Tribunale, omologata dal Tribunale stesso.

Costi

E’ richiesto il pagamento del diritto fisso nella misura di €16,00 da versare al primo appuntamento presso la Tesoreria Comunale.

ACCORDO DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO

I coniugi potranno presentarsi allo sportello, muniti dei propri documenti identificativi, e delle condizioni di modifica dell’accordo di separazione o divorzio redatte in forma scritta e firmate da entrambi. Verrà avviata d’ufficio l’acquisizione e la verifica degli atti necessari, eventualmente iscritti presso altri Comuni.

Conclusa positivamente la fase istruttoria, ai coniugi verrà fissato appuntamento per la stesura dell’atto di modifica dell’accordo.

Costi

E’ richiesto il pagamento del diritto fisso nella misura di €16,00 da versare presso la Tesoreria Comunale.

A chi rivolgersi

Ufficio di Stato Civile Comune di Lecco

Tel. 0341 481270 e-mail: stato.civile@comune.lecco.it

