Elenco delle sale per feste dei bambini in città

Si sta avvicinando il compleanno del vostro bambini e volete rendere speciale questa giornata?

Ecco un elenco di locali dove poter festeggiare il compleanno dei propri figli o, in alternativa, organizzare una festa di compleanno per bambini a Lecco. Di seguito tutti i locali e le informazioni per raggiungerlo e mettersi in contatto.

- Myparty Eventi Organizzazione Eventi Aziendali e Feste Via Antonio Corti, 11, 23900 Lecco LC

Tel 328 965 1345

- Animarte Animazione e Spettacolo Lecco Via delle Primule, 18, 23864 Malgrate LC

Tel 338 139 1937

- Grilli per La Festa Lecco Viale Dante Alighieri, 15, 23900 Lecco LC

Tel 0341 287183

- Happy Jungle Viale Promessi Sposi, 115, 23868 Valmadrera LC

Tel 329 600 7697