Come cambiare il medico di famiglia a Lecco

Il medico di base è considerato come punto di riferimento per tutta la famiglia, un luogo sicuro a cui rivolgersi per qualsiasi esigenza sanitaria. Può capitare però, di dover fare richiesta di un altro medico, magari per un semplice cambio di residenza.

Cambiare il medico di base è molto semplice, c’è solo una regola che si deve rispettare: la figura scelta non deve aver superato il numero massimo di pazienti riconosciuto dalla Legge.

Come cambiare medico di base

Per cambiare il medico di famiglia, è necessario consultare gli elenchi dei medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale presso l’Asl di appartenenza. Alcuni distretti pubblicano queste liste direttamente sul proprio portale Internet per agevolare il compito. Una volta individuato il nominativo, la scelta sarà fatta recandosi presso il distretto con certificato di residenza, libretto e tessera sanitaria. La scelta può essere fatta sulla base del passaparola tra amici, oppure per comodità, scegliendo quindi lo studio medico più vicino a casa.

Ricordiamo che la scelta del medico ha validità annuale, si rinnova tacitamente e le visite sono sempre gratuite.

Da qualche anno, la scelta del medico è diventata più consapevole, poiché ogni medico deve rendere pubblico il proprio curriculum, gli orari dell’ambulatorio e le caratteristiche dello studio medico. Di conseguenza, ogni volta che bisognerà scegliere un medico di famiglia, si potrà fare affidamento su una conoscenza maggiormente qualificata del professionista che, in futuro, si occuperà della propria salute.

Per scegliere il medico di famiglia quindi, basterà recarsi presso l'Azienda Sanitaria di appartenenza e presentare l’autocertificazione di residenza, il codice fiscale e la tessera sanitaria. In aggiunta, verrà chiesto di motivare la scelta del cambio.

Come cambiare il medico di base online

La scelta del medico di base, si può fare anche da casa online, collegandosi al portale e registrandosi. Una modalità alternativa che rende il processo ancora più semplice e veloce. La richiesta verrà poi elaborata dagli operatori, che provvederanno a fornire l’esito finale, visibile sempre attraverso il Portale. Per l'accesso ai servizio on-line è necessario registrarsi al Portale della gestione Unificata degli Utenti e presentarsi presso uno degli uffici indicati per l'identificazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda Lecco, consultare il sito asst-lecco.it