Pronto soccorso pediatrico, guida alle strutture d'emergenza per bambini a Lecco

Chi ha un bambino sa bene che il pericolo è sempre dietro l'angolo. Ecco perché i genitori devono poter contare non solo sul proprio pediatra di fiducia, ma anche su valide strutture presenti sul territorio.

Cos' è il pronto soccorso pediatrico?

Si tratta di una struttura ospedaliera o clinica che garantisce esclusivamente il trattamento specializzato delle emergenze, delle urgenze e di tutte quelle condizioni patologiche che richiedono una risposta rapida, a volte immediata, come possono essere gli interventi diagnostici, terapeutici o addirittura chirurgici.

Quando andare al Pronto Soccorso?

È necessario recarsi al Pronto Soccorso ogni volta che compaiono sintomi, di solito in maniera repentina, che riguardano lo stato di coscienza, l’equilibrio psichico, la funzione motoria o la sensibilità, la respirazione, la capacità di compiere degli sforzi, la normale funzione intestinale o urinaria, e ogni qual volta compaia un dolore mediamente intenso a livello di torace, addome, cranio e quando si è subito un trauma in grado di provocare lesioni.

Si consiglia di non intasare i pronto soccorso e raggiungerlo solo in caso di problemi acuti urgenti e non risolvibili dal medico di famiglia, dal pediatra o dai medici di continuità assistenziale (ex guardia medica).

Dove recarsi a Lecco

Il Pronto soccorso pediatrico del Presidio Ospedaliero Alessandro Manzoni di Lecco accoglie e valuta bambini e ragazzi 24/24 ore 7 giorni su 7 per tutte le patologie pediatriche acute, croniche e croniche riacutizzate. Il servizio è rivolto ai bambini di età compresa da 0 a 14 anni.

Pronto Soccorso Ospedale di Lecco

Via dell’Eremo, 9/11 23900 | Lecco

Tel. 848.884422

CF/P.iva 03622120131

PEC: protocollo@pec.asst-lecco.it