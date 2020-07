Centro di accoglienza per senza fissa dimora a Lecco

Le persone senzatetto, senza casa o senza fissa dimora, sono persone che per un lungo periodo di tempo non hanno un luogo fisso di residenza. Spesso vivono in povertà estrema e in condizione di disagio.

I centri di accoglienza per senza fissa dimora rappresentano un aiuto enorme per chi è meno fortunato.

Ecco quelli presenti a Lecco.

- Comune di Lecco - Centro Pronta Accoglienza Notturna Via dell'Isola, 1, 23900 Lecco LC

Telefono: 0341 286974

- L'arcobaleno Via Mascari, 1 - 23900 Lecco

Telefono: 0341.350838 / 0341.351318 E-mail: info@larcobaleno.coop