Festa della mamma: consigli e idee regalo

Domenica 10 maggio festeggeremo le nostre mamme, nonostante il periodo delicato che stiamo vivendo ormai da mesi. La ricorrenza infatti, sarà celebrata in condizioni "particolari", poiché siamo ancora in una situazione di emergenza e possiamo solo spostarci all'interno dei confini della Regione di appartenenza, indossando sempre e comunque la mascherine di protezione, sia nei luoghi pubblici, sia se ci si reca a trovare i propri "congiunti. Soprattutto, restano vietati baci e abbracci.

Ancora chiusi, inoltre, molti esercizi commerciali e per quelli aperti restano i vincoli di orario. Sarà quindi complicato acquistare un regalo per la propria mamma. Proprio per questo motivo vi suggeriamo alcune idee regalo per celebrare la Festa della mamma:

Ricettario da cucina

Un’idea semplicissima da realizzare in casa, magari utilizzando un vecchio quaderno o un’agenda vecchia da ridecorare e riempire con un bel messaggio e dedica alla vostra mamma. Un suggerimento può essere quello di inserire tra le prime pagine un elenco dei vostri piatti preferiti o della tradizione di famiglia, così che la mamma possa compilare le pagine bianche e il ricettario diventi una vera e propria bibbia gastronomica di famiglia.

Profumo

Chi vuole puntare sul classico, può optare per un profumo; l'importante è che sia il suo preferito!

Album Foto

Abbiamo perso quasi tutti l’abitudine al collage, ma realizzare un album con foto di momenti, viaggi e ricordi per le vostre mamme sarà uno dei più bei regali mai ricevuti. Di certo in questo periodo il tempo non ci manca, quindi cosa c’è di meglio che andare a recuperare vecchie foto e metterle insieme, magari realizzando un album con cartoncini colorati, forbici e colla.

Prodotti di bellezza

Un'idea regalo per la mamma beauty addicted, una maschera rilassante per il viso, oppure, un conditioner per prendersi cura dei capelli o ancora una crema per viso e corpo.

Set per giardinaggio

Per la mamma dal pollice verde che ama prendersi cura del giardino o del terrazzo, potete optare per un set da giardinaggio completo di tutti gli attrezzi necessari per curare fiori e piante

Video emozionale

Per i più avvezzi alla tecnologia un’idea super carina potrebbe essere quella di preparare un video clip con immagini, video e foto di famiglia, di momenti vissuti insieme alla mamma e magari utilizzando come colonna sonora del video il suo brano preferito. Un regalo bello e carico di emozioni che potrete guardare insieme o se magari siete distanti in questo periodo di quarantena, che potrete inviare via mail o via whattap. La sorpresa è garantita, così come la commozione.