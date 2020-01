Gift card: cosa sapere prima di utilizzarle

Le gift-card sono senza dubbio uno dei regali di Natale più gettonati, in grado di salvare chiunque dall’indecisione, evitando di commettere errori quando non si sa proprio cosa scegliere.

Pochi però conoscono come funziona esattamente e quali sono le regole per un corretto utilizzo.

Vediamo come funziona.

Gift card: caratteristiche del contratto

Se non si conosce bene il regolamento delle gift card, si può rischiare di perdere l’importo in denaro che vi è stato caricato.

Proprio per questo motivo, è importante conoscere le caratteristiche di utilizzo e le clausole contrattuali previste dal rilasciante. Il contratto deve fare riferimento alla normativa sul diritto di recesso e deve indicare: termini e modalità di utilizzo, termini di garanzia legale, cosa fare in caso di furto o smarrimento, a chi rivolgersi per i reclami.

Scadenza

Una gift card ha sempre una data di scadenza, decisa sempre dal punto vendita. Può avere durata illimitata, può durare un anno o anche meno, a discrezione del commerciante.

Per sapere come contare i termini per il suo utilizzo, è bene controllare sempre le disposizioni di riferimento sul sito internet del punto vendita che ha rilasciato la carta carta regalo, oppure recarsi di persona e chiedere spiegazioni al commerciante.

Se chi riceve la gift card, non avesse il tempo di spenderla entro i termini previsti, può richiedere il rimborso sotto forma di un buono spesa, una proroga del termine o la perdita dell’importo.

Acquisti online

Anche in questo caso non c’è una regola generale, dipende tutto dalle clausole contrattuali. Non di rado, infatti, le gift card possono essere utilizzate solo recandosi personalmente nel negozio.