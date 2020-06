Consultori a Lecco e provincia: elenco indirizzi e orari

Il Consultorio Familiare è un servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili, prevalentemente rivolto alla salute della donna di ogni età, e della coppia. Il servizio è rivolto anche alla tutela della salute e della qualità della vita del bambino durante l'infanzia e nell'adolescenza

Nel Consultorio lavorano psicologi, assistenti sociali e sanitari, ostetriche, ginecologi e pediatri.

Si possono richiedere le seguenti prestazioni:

- consulenze psicologiche e sociali (individuali, familiari, di coppia e a minori)

- consulenze e terapie sessuali

- consulenza ed assistenza sanitaria e psico-sociale per gravidanza, contraccezione, sterilità ed interruzione volontaria di gravidanza

- consulenze per la diagnosi precoce dei tumori della sfera genitale e delle malattie sessualmente trasmesse

- consulenze per problemi legati alla menopausa

- consulenze agli adolescenti

- controlli della salute e dell'accrescimento del bambino.

Le prestazioni sono gratuite, erogate su appuntamento e non è necessaria la prescrizione medica, mentre per alcuni esami diagnostici è prevista la normale richiesta medica ed eventuale pagamento ticket.

Consultori Lecco e provincia

- Ce.l.a.f.- Consultorio familiare - Via Bosco Don Giovanni, 23900 Lecco LC Tel 0341 368088

Orari

lunedì 13:30–19:30 martedì 09–12 mercoledì 12–18 giovedì 14–19 venerdì 09–12, 15–19 sabato Chiuso domenica Chiuso

- Centrodue Di Del Papa Franco -Consultorio familiare - Via Carlo Cattaneo, 42, 23900 Lecco LC Tel 0341 285092

- Centro Polispecialistico Lecchese Srl - Consultorio familiare - Corso Carlo Alberto, 76, 23900 Lecco LC Tel 0341 350424

- D.S. Dent Di Francesco Sorrentino E C. S.A.S. - Consultorio familiare a Lecco - Corso Giacomo Matteotti, 77, 23900 Lecco LC

Tel 0341 350526

- ASST Lecco - Ospedale "A. Manzoni" Via dell'Eremo, 9/11, 23900 Lecco LC

Aperto 24 ore su 24 Tel 848 884422

- Fondazione Don Silvano Caccia - Onlus - Consultorio familiare - Via San Giovanni Bosco, 8, 23900 Lecco LC Tel 0341 368088

- Consultorio Familiare Interdecanale Di Brivio -Merate- Missaglia-Onlus Via IV Novembre, 18, 23807 Merate LC Tel 0399285117

