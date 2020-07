I musei della città con sconti studenti

Uno fra gli incentivi alla cultura per minori di 18 anni e studenti universitari riguarda la presenza di importanti sconti per l'ingresso ai musei. La città di Lecco vanta un certo numero di musei molto interessanti, per i quali naturalmente, dove non fosse già previsto l'ingresso gratuito, sono previste importanti scontistiche.

Vediamo quali sono i musei che applicano sconti agli studenti delle superiori e dell'università.

Palazzo Belgioioso

Museo di Storia Naturale - Museo Archeologico - Museo Storico - Planetario Città di Lecco

Corso Matteotti 32 Tel. 0341/286074 e.mail educazione.musei@comune.lecco.it

Orari

da martedì a venerdì

9.30 - 14.00

sabato e domenica

10:00 – 18:00

chiuso il lunedì, tranne Lunedì dell'Angelo

- Planetario civico e.mail loris.lazzati@gmail.com

Orari

aperto da lunedì a venerdì mattina (apertura riservata alla didattica su prenotazione)

aperto venerdì

21:00

aperto 1° e 3° sabato del mese

15:00 e 16:30

aperto domenica

16:00

Ingresso

Intero € 6,00

Ridotto € 4,00

(comitive superiori ad 8 persone, visitatori di età inferiore ad anni 18 o superiore ad anni 65, soci TCI). Gratuito per un accompagnatore ogni 15 persone e per i funzionari del Ministero dei Beni Culturali e dei musei di enti locali, minori di età inferiore ad anni 6.

Torre Viscontea

Sale mostre della Torre Piazza XX Settembre Tel. 0341/282396

e.mail segreteria.museo@comune.lecco.it

Apertura solo durante le mostre temporanee

Orari

aperto martedì e mercoledì

9:30 – 14:00

aperto da giovedì a domenica

15:00 – 18:00

chiuso il lunedì, tranne lunedì dell'Angelo

Ingresso libero

Palazzo delle Paure

Galleria Comunale d'Arte: Sezione di Arte contemporanea, Grafica e Fotografia Spazi espositivi temporanei

Piazza XX Settembre 22 Tel. 0341.286729 e.mail segreteria.museo@comune.lecco.it

Orari

da martedì a venerdì

9:30 – 19:00

sabato e domenica

10:00 – 19:00

chiuso il lunedì, tranne lunedì dell'Angelo

Tariffe Ingresso ai poli museali di Villa Manzoni, Palazzo Belgiojoso e Palazzo delle Paure

Intero singolo: € 6

Intero cumulativo: € 14

Ridotto singolo € 4

Ridotto cumulativo € 8

Ridotto speciale singolo € 2

Ridotto speciale cumulativo € 4

Il biglietto ridotto si applica a: cittadini residenti nel Comune di Lecco gruppi superiori alle 8 persone persone di età inferiore ai 18 e superiore ai 65 anni studenti universitari in possesso della carta dello studente (University Student Card) soci delle associazioni convenzionate con il Comune, in regola con la quota annuale soci Fai e TCI con tessera in corso di validità visitatori dei singoli musei, quando solo parzialmente accessibili visitatori in possesso del biglietto "Grandi Mostre" che si svolgono a Palazzo delle Paure sia per il biglietto singolo che per il biglietto cumulativo Possessori di Wow Card Il biglietto ridotto speciale si applica a: solo mostre organizzate in collaborazione con altri servizi comunali scuole primarie e secondarie di primo grado di Lecco Villa Manzoni fino al termine dei lavori di ristrutturazione del Museo Manzoniano L'ingresso gratuito si applica a: 1 accompagnatore ogni 15 persone disabili e loro accompagnatori bambini di età inferiore ai 6 anni studenti partecipanti alle attività didattiche organizzate e gestite dal Si.M.U.L. funzionari del Ministero per i BB.CC. e i funzionari di Musei di Enti Locali e di Interesse Locale membri International Council of Museum in regola con la quota annuale Possessori della Card Musei Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta inaugurazioni di mostre e altri eventi particolari giornalisti con tessera di riconoscimento in corso di validità guide turistiche abilitate

Orari e tariffe mostre temporanee a Palazzo delle Paure

BIGLIETTO CUMULATIVO – Validità 30 giorni dall'emissione – per i musei di Villa Manzoni, Palazzo Belgiojoso e Palazzo delle Paure