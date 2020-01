Igiene in cucina: utensili da sostituire con frequenza

Gli utensili fanno parte della nostra cucina, il loro scopo è quello di aiutarci a tenere tutto in ordine e pulito. Se non sostituiti spesso, però, possono trasformarsi in veri e propri nemici della nostra salute.

Vediamo cosa bisogna cambiare spesso in cucina per evitare il proliferare di germi e batteri o brutte sorprese:

- Padella antiaderente. La padella antiaderente, se non viene pulita, a temperature più basse può generare un fumo incolore e inodore. Segno che è ora di sostituirla.

- Contenitori di plastica. I vecchi contenitori di plastica potrebbero non rispettare le norme di sicurezza vigenti. In tal caso, è bene sostituirli.

- Tagliere. Il tagliere, sia di plastica che di legno, dovrebbe essere sostituito almeno una volta all’anno. Se il sapone e l'acqua riescono a pulire la sua superficie, è difficile disinfettare angoli e tagli, dove i batteri vanno a nascondersi.

- Spugna. Uno degli oggetti che deve essere cambiato almeno una volta al mese, è sicuramente la spugna per i piatti, terreno fertile per batteri. Per disinfettarle è consigliato lavarle con acqua calda e metterle nel microonde per 30 secondi.

- Strofinaccio per piatti. Esattamente come le spugne, anche gli strofinacci usati per asciugare mani e piatti nascondono milioni di batteri. Sarebbe bene lavarli frequentemente ad alte temperature, o sostituirli del tutto.