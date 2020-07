Sportello unico per le attività produttive: cos'è e come funziona

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, detto anche SUAP, è uno strumento di semplificazione amministrativa che mira a coordinare tutti gli adempimenti richiesti nell'arco di vita dell'imprese, al fine di snellire e semplificare i rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini.

Normalmente funziona in modalità telematica, ma è possibile anche rivolgersi direttamente allo sportello, che funziona anche come luogo di consulenza.

Obiettivi

- offrire assistenza all'imprenditore nei rapporti con la P.A.

- semplificare e rendere più accessibili i procedimenti amministrativi

- assicurare grazie alle misure telematiche un collegamento tra tutte le attività necessarie per la costituzione di una impresa

Il Suap si utilizza quindi per presentare istanze, scaricare documenti e norme, effettuare dei pagamenti. Ci si può registrare tramite la Carta Nazionale dei Servizi o tramite il sistema SPID.

Cosa si può fare con il Suap?

Quando si desidera avviare un’attività economica, modificarne una esistente o chiederne la cessazione, ci si deve rivolgere al Suap.

Una volta entrato nella pagina, il cittadino potrà ottenere tutte le informazioni indispensabili in base alla pratica da iniziare, la documentazione necessaria e successivamente consultare lo stato di avanzamento della domanda inoltrata. Tutte le richieste e le pratiche vengono gestite interamente online, con un grande risparmio di tempo per l'utente e anche per l'amministrazione, che riesce a migliorare la sua efficienza.

Requisiti per utilizzarlo

- pc con sistema operativo aggiornato

- linea ADSL stabile e sufficientemente veloce

- casella PEC (Posta Elettronica Certificata)

- firma digitale (da apporre tramite lettore o token USB)

Per ogni pratica che deve essere sbrigata l'utente ha come referente unico il SUAP, che successivamente provvederà a smistare i diversi adempimenti presso i diversi destinatari (permessi ai Comuni, province, ASP ecc. ecc.).

L'impresa presenta al SUAP una richiesta (realizzazione, localizzazione, riconversione o ristrutturazione dell'attività) e lo sportello si attiva per conto dell'imprenditore presso gli enti interessati. In questo modo si ha un solo interlocutore con la P.A. senza la necessità di dover girare diversi uffici (Ufficio Ediliza, ASP, VVFF, Genio Civile, ecc. ecc.).

Il portale telematico dà l'accesso a tutti i Suap d'Italia, con la possibilità di avere informazioni riguardo la pratica da attivare, i documenti da allegare, la modulistica da presentare, lo stato di avanzamento della pratica una volta che è stata presentata.

Si può attivare anche per adempimenti relativi a tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, patrimonio storico-artistico, tutela della salute e della pubblica incolumità, edilizia produttiva. I Comuni possono esercitare le funzioni inerenti al Suap in forma singola o associata tra loro, oppure in convenzione con le camere di commercio.

Prima di compilare una pratica è sempre possibile verificarne i costi. Il portale consente di consultare il listino del Comune selezionato (durante la compilazione della pratica potrebbe essere richiesto di indicare gli importi previsti per l’adempimento e di procedere al pagamento). Se il Comune e gli enti del SUAP non hanno pubblicato il tariffario è opportuno prendere contatti con ciascun Ente e verificare i costi da sostenere. In ogni caso, il listino elenca il costo di tutte le singole pratiche.

Indirizzi utili

- Suap Comune di Lecco Corso Giacomo Matteotti, 3 Lecco 23900 Sportello Unico per le Attività Produttive

Tel. 0341 481.273 - 332

E-mail: sportellounico@comune.lecco.it