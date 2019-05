L’Anagrafe Canina Regionale è un organo statale sanitario pubblico, che si occupa della registrazione di tutti i cani presenti sul nostro territorio, per evitare il fenomeno del randagismo. Si tratta di una banca dati, istituita dal Ministero della Salute, preposta all'iscrizione dei cani identificati con microchip in Italia.

Iscrivere il proprio cane all'Anagrafe Canina del Comune di residenza, è obbligatorio per Legge. La mancata registrazione infatti, comporta sanzioni fino a 233 euro. L'iscrizione va effettuata entro il secondo mese di vita del cane, ovvero entro 60 giorni, oppure entro 15 giorni dal momento in cui si entra in possesso del cane.

Per iscrivere il proprio cucciolo all’anagrafe, sarà necessario portarlo da un veterinario, muniti di carta d’identità e codice fiscale, che provvederà ad applicare, mediante piccola iniezione sul lato sinistro del collo, un piccolo microchip sottocutaneo, contenente un codice magnetico di 15 cifre. Una volta applicato il microchip, il veterinario provvederà a registrare all’Anagrafe i dati del cane: numero identificativo e data di applicazione, razza, sesso, età, colore del mantello, taglia, nome. Registrerà anche i dati del proprietario. Il microchip può essere inserito sia da parte del Servizio Veterinario della ASL, sia da un veterinario privato. Entrambi rilasceranno la documentazione che attesterà l'avvenuta registrazione all'Anagrafe Canina.

Al Servizio Veterinario dovranno essere rimborsate le spese del materiale utilizzato, mentre al veterinario privato si dovrà pagare la parcella.

Ricordiamo che non è possibile vendere o cedere cani privi di microchip. È bene accertarsi sempre che sia identificato e registrato, e richiedere la scheda di identificazione e di cessione in formato originale.

Come iscrivere il proprio cane all'Anagrafe Canina a Lecco

Per identificare e registrare il proprio cane all'Anagrafe, occorre prenotare e presentarsi con il cucciolo, presso il Servizio Veterinario di Area A.

La Sede Dipartimentale con competenza sull’Area Territoriale di Lecco, si trova in Corso Carlo Alberto 120 23900 Lecco - Telefono: 0341 482760 - Fax 0341 482770