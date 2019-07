Come diventare assistenti di volo: requisiti e formazione

Se volate spesso, durante i vostri viaggi vi sarete sicuramente imbattuti nel cosiddetto cabin crew, il personale di cabina che lavora sugli aerei. Molti si chiedono quali siano i requisiti per poter diventare hostess o steward, e quale tipo di formazione bisogna intraprendere. Le domande a riguardo sono tante.

Diventare assistente di volo può essere molto vantaggioso, in quanto permettere di girare il mondo e scoprire e conoscere nuove culture. Ci sono anche alcuni inconvenienti da considerare, come gli orari estenuanti, e lo stress causato da voli consecutivi, durante i quali è fondamentale apparire sempre impeccabili.

Chi può diventare assistente di volo?

Per diventare assistente di volo innanzitutto, è indispensabile conoscere le lingue straniere, avere determinate caratteristiche fisiche, e una vista perfetta 10/10. Si tratta sicuramente di un lavoro dinamico, una professione affascinante, grazie alla quale è possibile spostarsi da una città all’altra del mondo.

È un lavoro adatto maggiormente ai giovani che amano viaggiare, e a tutti coloro che hanno molto pazienza anche con i passeggeri più esigenti. L’assistente di volo infatti, deve possedere tre caratteristiche molto importanti: gentilezza, cordialità e disponibilità. È indispensabile avere sempre il sorriso sulle labbra, saper mantenere la calma e il controllo, senza perdere la pazienza con estrema facilità. Chiunque faccia parte della cabin crew infatti, deve saper trasmettere tranquillità e serenità, soprattutto ai passeggeri che hanno paura di volare. Gli assistenti di volo hanno sempre una grande responsabilità. Devono avere l’autorevolezza necessaria per far rispettare le norme di sicurezza a bordo, cercando di far mantenere la calma anche nei momenti più difficili.

Di cosa si occupano?

Diventare assistente di volo, significa garantire il comfort e la sicurezza a tutti i passeggeri, e fare in modo che il volo risulti piacevole e rilassante.

A bordo dei vari velivoli, steward e hostess sono chiamati a svolgere diversi compiti:

Accogliere i passeggeri, farli accomodare e mostrare le principali norme di sicurezza

Occuparsi del relax e del comfort dei clienti, servendo cibo, drink e riviste

Svolgere il servizio di assistenza e pronto soccorso

Seguire l’immagazzinamento e scaricamento dei bagagli

Chiudere il portellone e comunicare al pilota la possibilità di partenza

Considerate che, l’assistente di volo è il volto principale della compagnia aerea, proprio per questo motivo è fondamentale per l’azienda, assumere persone di bell’aspetto, educate, gentili e cordiali.

Ricordiamo che anche il personale di bordo deve rispettare sempre le classiche norme di sicurezza, mostrando ai passeggeri il comportamento da tenere in fase di atterraggio e di decollo.

Come diventare assistente di volo

Se desiderate intraprendere questo percorso, sarà quindi necessario conoscere una o più lingue straniere, avere una passione per i viaggi e avere cura del proprio aspetto.

Vediamo quali sono i requisiti principali per poter diventare assistente di volo:

essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore

ottima conoscenza della lingua inglese

non avere piercing e tatuaggi visibili;

bella presenza;

altezza minima di 1,65 cm per le donne e di 1,70 per gli uomini;

avere una vista di 10/10;

conoscere le buone maniere

godere di buona salute (occorre presentare il certificato medico aeronautico di classe 2)

Se si possiedono tali requisiti, ci si può candidare seguendo le modalità richieste. Alcune compagnie ricevono i cv e fanno una prima selezione o scrematura dei candidati, altre, invece, preferiscono sin da subito incontrare i papabili steward e le papabili hostess di persona e procedere per step di colloquio in colloquio.

Come diventare assistente di volo: formazione

Per iniziare la carriera di assistente di volo, basta rispondere agli annunci delle compagnie aeree, e partecipare alle giornate dedicate al crew recruitement delle singole compagnie. Se verrete selezionati, sarà la compagnia stessa ad occuparsi della vostra formazione, organizzando per voi un corso teorico-pratico con esame finale. Solitamente l’iscrizione ai “recruitment day” avviene online, e già da questa prima fase i selezionatori fanno una scelta sui dati personali messi a disposizione.

Superata questa fase ai candidati viene proposto un colloquio individuale e/o di gruppo. Curate molto l’aspetto fisico, i capelli, gli indumenti, il trucco , devono dare un senso di ordine e di eleganza, perché voi sarete l’immagine futura della Compagnia aerea.

Le Aziende educano il personale scelto con corsi di formazione per il personale di bordo ,sono gratuiti e possono o meno prevedere un rimborso spesa. Si svolgono nei vari centri areonautici autorizzati e sono riconosciuti in tutta Europa. Gli argomenti trattati riguardano per lo più le situazioni d’emergenza e come gestirle.