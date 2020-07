Tutto sui centri di orientamento al lavoro: servizi, sedi e orari

La ricerca di un lavoro è una delle più grandi preoccupazioni che riguarda giovani e meno giovani. Un impegno che richiede costanza e attenzione. Per coloro che hanno difficoltà non solo nel trovare una opportunità ma soprattutto nel capire che tipo di lavoro svolgere in base alle loro capacità, ecco arrivare in aiuto i centri di orientamento al lavoro.

I centri di orientamento funzionano come punto d’incontro tra domanda e offerta di lavoro, organizzano attività di orientamento, individuale e di gruppo, nonché corsi di formazione, a pagamento o finanziati dagli altri soggetti istituzionali.

Si rivolgono alle persone in cerca d’occupazione, agli occupati e ai datori di lavoro, offrendo servizi qualificati in materia di lavoro. Sono parte integrante della Rete attiva per il lavoro e fanno parte dell’Agenzia regionale per il lavoro.

Sedi e contatti

I Centri per l'Impiego della Provincia di Lecco svolgono le seguenti attività:

Supporto nella procedura di rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID);

Informazioni e consulenza sul lavoro per cittadini ed imprese;

Stipula del Patto di Servizio Personalizzato (PSP);

Orientamento e formazione al lavoro;

Attivazione di tirocini extracurriculari;

Ricerche di personale dipendente - Incontro Domanda/Offerta;

Ricevimento delle comunicazioni obbligatorie delle imprese;

Avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni;

Lavori socialmente utili per le persone iscritte nelle liste di mobilità;

Servizi per il collocamento mirato dei disabili e di particolari fasce deboli

Centro per l'Impiego di Lecco - C.so Matteotti, 3/b - 1° piano 23900 Lecco

Tel. 0341.295.586

Fax 0341.295.333

E-mail: centroimpiego.lecco@provincia.lecco.it

Pec: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Orari di apertura:

Lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.15 Martedì dalle 8.30 alle 12.30 Mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.15 Giovedì dalle 8.30 alle 12.30 Venerdì dalle 8.30 alle 12.30

Sportello Orientamento al Lavoro - Via Besonda 11 – 23900 Lecco

Tel: 0341 488293

Fax: 0341 488245

Il SOL (Sportello Orientamento al Lavoro) offre assistenza, informazioni e risposte concrete a tutte le persone che hanno perso il lavoro e/o sono interessate a ricollocarsi. Il SOL agisce in stretta relazione con le altre strutture della Cgil, con il Centro per l’impiego, con le agenzie per il lavoro e con le associazioni di categoria, creando una fitta rete propedeutica per il reinserimento dei disoccupati nel modo del lavoro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Servizi