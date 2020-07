Centri servizi per l'immigrazione a Lecco

Gli immigrati residenti a Lecco possono usufruire di alcuni servizi che offrono una mediazione linguistica e culturale per promuovere pari opportunità per gli immigrati, favorire l'accesso ai servizi pubblici del territorio ed agevolare gli interscambi culturali.

Per queste persone è utile avere dei punti di riferimento, istituzionali e non, attraverso i quali dialogare con le autorità per mettere in regola tutte le posizioni: lavorative, abitative, familiari.

Ecco un elenco dei centri servizi presenti a Lecco:

- Sportello unico per l'immigrazione della Questura

- Ufficio Immigrazione della Prefettura

- Sportello Immigrati di Acli

- Gruppo Europa Lecco Servizio di immigrazione e naturalizzazione a Lecco

Via Azzone Visconti, 50, 23900 Lecco LC

- Servizi per gli immigrati di Cestim