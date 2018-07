Estate 2018, dove trovare le piscine all'aperto a Lecco e in provincia

Il caldo è tornato a stringere con forza le città e i comuni di tutta la provincia di Lecco. Non dovesse bastarvi un tuffo nel lago per trovare refrigerio, ecco una breve guida che raccoglie diversi impianti ed esercizi dotati di piscina esterna, in cui recarsi per sfuggire alla morsa della canicola estiva.

LECCO - Il capoluogo offre un luogo dotato di vasca all'aperto: la Società Canottieri (ma bisogna essere soci), club situato in via Nullo.

GARLATE - Il centro sportivo "Pratogrande" di via Statale, 1100 è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 21.30 e nei giorni festivi dalle 9.30 alle 20. Possibilità di noleggiare lettini e di sottoscrivere abbonamenti settimanali, stagionali o per dieci ingressi. Prezzo d'ingresso 8€ e 6€ (ridotto) nei giorni feriali, 9€ e 7€ nelle giornate festive. Tel. 0341 680267.