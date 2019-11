Regali di Natale fai da te e low cost

I regali di Natale fai da te sono sicuramente un’ottima soluzione per fare un dono speciale alle persone a cui vogliamo bene.

Per accontentare tutti con qualcosa di unico, si può pensare di ricorrere al decoupage, bricolage, valide alternative al classico regalo di Natale. Chi invece non ha tempo per dedicarsi al fai da te, oppure ritiene di essere assolutamente negata può affidarsi alla molteplicità di regali di Natale low cost che si trovano praticamente ovunque, dai mercatini ai negozietti in città.

Ecco alcune idee per creare i vostri pensierini di Natale fai da te:

Candele fatte a mano. Crea una decorazione simpatica con tanti nastri colorati, e usa contenitori differenti in modo da ricavare candele di diversa forma e grandezza.

Maglione fatto a mano. Tutte coloro che amano lavorare la lana, possono pensare di realizzare un simpatico maglione dai colori natalizi, una spilla, calzini e pantofole, oppure fantastiche sciarpe per l’inverno, calde e colorate.

Confezioni per regali culinari. Se la cucina è la vostra passione, potete regalare ad amici e parenti una delle vostre specialità, dalla marmellata ai biscotti. Basterà impreziosire la confezione e renderla unica.

Cornici. Grazie al riciclo creativo, è possibile utilizzare vecchi oggetti per dare vita ad una cornice personalizzata di grande effetto. Acquista la base e dai inizio alla creatività! Puoi usare pasta, argilla, pungitopo, palline di Natale, tutto ciò che serve per rendere unica la tua cornice.

Tazze decorate. Un bellissimo pensiero da regalare ad amici e colleghe di lavoro. Potete realizzare tazze con iniziali personalizzate, con apertura di lana e con gessetti.

Pantofole all’uncinetto. Ti piace realizzare capi all’uncinetto? Puoi realizzare delle bellissime pantofole da decorare con spille e fiocchi, un dolcissimo regalo per l’amica del cuore.

Segnalibri. Un buon libro è sicuramente un ottimo regalo, ma se aggiungete anche un segnalibro fai da te, diventerà ancora più prezioso. Un lavoretto semplice e veloce, da poter personalizzare in base al libro che state regalando.

Sacchetti per profumare armadi e cassetti. Se ti piace cucine, puoi realizzare sacchetti di diverse dimensioni e forma, un piccolo pensiero profumato da posizionare in armadi e cassetti. All'interno di ogni sacchetto, basta inserire un pot pourri a base di fiori, chicchi di riso, oli essenziali.