Residenze universitarie in città: indirizzi e numeri utili

Per trovare una sistemazione a Lecco durante il loro percorso universitario, gli studenti hanno la possibilità di alloggiare nelle residenze universitarie, oppure di cercare una casa in affitto, magari assieme ad altri studenti.

Trascorrere il periodo di studi in residenza, non significa solo abitare presso la sede universitaria, ma è anche una bella esperienza personale e un'opportunità di convivenza con altri.

Frequenti i corsi di studio a Lecco? Puoi scegliere di alloggiare presso le seguenti residenze universitarie:

- Residenza "Adolf Loos". La residenza, realizzata tramite un intervento di recupero dell’ex complesso ospedaliero di Lecco, affacciato su via Ghislanzoni, sorge all’interno del Campus universitario del PoliMi.

La residenza è vicina al campus, al centro storico e alla stazione ferroviaria.

Come raggiungere la residenza

Dalla sede universitaria:

la residenza è situata all'interno del Campus.

Dalla stazione FS:

percorrere un tratto a piedi fino a via Montello, prendere l'autobus n. 8 direzione Germanedo, scendere alla fermata via Amendola - La Piccola e proseguire per circa 100 metri fino a destinazione.

Per informazioni su tariffe e disponibilità