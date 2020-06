Mensa scolastica: come fare richiesta al comune di Lecco

L'Amministrazione Comunale di Lecco, ha affidato fino al 30 giugno 2022, la gestione del servizio di ristorazione scolastica alla società Dussmann Service srl di Milano.

Nuove modalità di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica per l'anno scolastico 2020/2021.

Gli utenti già iscritti al servizio mensa per l'anno scolastico 2019/2020, appartenenti alla fascia massima o non residenti in Lecco, (buono pasto € 4,69), non devono provvedere ad effettuare una nuova iscrizione, poiché l'scrizione si ritiene valida anche per l'anno scolatico 2020/2021. Si dovranno comunicare al Concessionario del servizio mensa eventuali variazioni di scuola, indirizzo, mail e recapito telefonico.

Per tutti gli altri utenti, o per gli utenti di fascia massima residenti in Lecco di cui sopra che ritenessero di non esserlo con il nuovo ISEE 2020, l'accesso al servizio di ristorazione scolastica è consentito, previa iscrizione allo stesso, a partire dal 6 luglio 2020 con le seguenti modalità:

1. Accedendo al portale https://lecco.ecivis.it e compilando la domanda direttamente online con le credenziali dell’anno scolastico 2019/2020 (per i già iscritti al servizio) o registrandosi per i nuovi iscritti. Alla domanda online dovranno essere allegati in formato elettronico (pdf, ipg, ecc.):

copia del documento di identità in corso di validità del firmatario della predetta domanda copia della certificazione ISEE 2020, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 in corso di validità copia della dieta nel caso di richiesta specifica.

Una volta controllata la correttezza dei dati e della documentazione, la domanda sarà validata e sarà possibile provvedere all’acquisto dei buoni pasto.

oppure

2. Consegna presso lo sportello di Via XI Febbraio n. 8, (piano terra dell’edificio scolastico G. Bertacchi) di :

apposita domanda, compilata in tutte le sue parti, sottoscritta da uno dei genitori (o da chi ne fa le veci) dell’alunno per il quale si chiede l’iscrizione. Il modulo puù essere ritirato presso il predetto sportello o scaricato dal sito internet del Comune di Lecco (link in home page) copia del documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda certificazione ISEE 2020, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 in corso di validità copia della dieta nel caso di richiesta specifica.

All’atto della consegna dei predetti documenti verrà calcolato l’importo del buono pasto e rilasciata una ricevuta. È possibile calcolare preventivamente la propria tariffa inserendo il valore ISEE della famiglia nell'apposita applicazione presente sul sito internet del Comune di Lecco.

Il servizio sarà attivo a partire dal 6 luglio 2020.

Per l'anno scolastico 2020/2021 sono previste tariffe differenziate, calcolate sulla base dei singoli indicatori ISEE, i cui importi variano da un minimo di €. 2,00 a un massimo di €. 4,69 mentre, per gli utenti non residenti, è prevista una tariffa unica di €. 4,69.

Orari di apertura dello sportello di via XI Febbraio n. 8

Per le iscrizioni e per l’acquisto dei buoni pasto :

Mese di giugno 2020

martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 14,00

Dal 06/07/2020 al 21/08/2020

Dal Lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00

Dal 24/08/2020

Dal lunedì al venerdì - dalle ore 7,30 alle ore 14,00

Il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Il sabato - dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Le domande di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica dovranno essere presentate dal 6 luglio al 7 settembre 2020. La presentazione successiva può pregiudicare la fruizione del servizio mensa all'avvio dell'anno scolastico. Si prega pertanto di provvedere all'iscrizione entro la scadenza indicata.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Concessionario del Servizio, durante gli orari di apertura dello sportello di via XI Febbraio n° 8 al seguente numero: tel. 0341.365690.

Per informazioni riguardo al menù

Controlli gestione servizio e qualità dei pasti

L'Amministrazione Comunale, anche con la collaborazione di apposita azienda specializzata, espleta tutti i necessari controlli qualitativi, quantitativi, igienici ed amministrativi.

Contatti

Servizio Istruzione, Ristorazione e Sport

Comune di Lecco

Via Sassi n. 18

Lecco Tel. tel.0341-481348 Fax 0341 251372

mense@comune.lecco.it