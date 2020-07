Contributi per i libri di testo, ecco come richiederli

Per affrontare le scuole medie e superiori spesso è richiesta alle famiglie una spesa non indifferente: dai libri di testo, ai materiali e contenuti didattici e digitali.

Fortunatamente il comune di Lecco mette a disposizione un contributo per l'acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche, relativi ai corsi di istruzione, per gli alunni in disagiate condizioni economiche.

La domanda per ottenere il contributo per i libri di testo, può essere richiesta dalle famiglie degli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo grado e le classi I e II delle scuole secondarie di secondo grado e IFP, residenti in Lombardia con un ISEE inferiore o uguale a € 15.749.

Documenti necessari per l'inserimento della richiesta : carta d'identità del richiedente,pin della CNS/CRS oppure il codice SPID e modello ISEE in corso di validità.In mancanza di questi documenti la domanda non può essere compilata e inoltrata.

Valore del contributo

ISEE Scuola Secondaria di primo grado (classi I, II e III) Scuola Secondaria di secondo grado (classi I e II) Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (classi I e II) 0-5.000 € 120 € 240 € 120 5.001-8.000 € 110 € 200 € 110 8.001-12.000 € 100 € 160 € 100 12.001-15.749 € 90 € 130 € 90

Per ulteriori informazioni: