Supermercati aperti domenica 2 giugno a Lecco e provincia

Un’acquisto dell’ultimo minuto per il pranzo della domenica o per una grigliata con gli amici, durante una giornata di festa, è sempre un’eventualità da considerare. Vediamo quindi quali sono i punti vendita aperti per il 2 giugno nel lecchese.

-Iperal

via Montegrappa, 28 Lecco dalle 8:00 alle 19:30

via Bergamo, 4 Calolziocorte dalle 8:00 alle 20:00

via Papa Giovanni XXIII, 15 Civate dalle 8:30 alle 21:00

-Bennet

Le Meridiane via Amendola, 119 Lecco dalle 9:00 alle 20:00

via Roma, 7 Pescate dalle 9:00 alle 20:00

-Conad Corso Bergamo, 56 Lecco dalle 8:30 alle 12:30

-Eurospin

via Caduti Lecchesi a Fossoli Lecco dalle 8:30 alle 19:00

via Stabilini, 11 Malgrate dalle 8:30 alle 19:00

-MD

Viale Alcide de Gasperi ex Area Sali di Bario Calolziocorte

Valmadrera e Lecco punto vendita chiuso