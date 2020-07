L'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) è una tassa sulla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o percepibile da tali luoghi.

L’oggetto dell’Icp è il mezzo disponibile per diffondere il messaggio pubblicitario, non solo la parte di esso effettivamente utilizzata per la diffusione dello stesso.

Pur essendo istituita dalla normativa nazionale, l'Icp è applicata dai comuni, che hanno ampia discrezionalità sulle modalità di applicazione e la determinazione delle tariffe applicabili.

Chi deve pagare l'ICP?

Deve pagare l’Icp chi dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, ad esempio l’agenzia pubblicitaria. In via sussidiaria, l’Icp è dovuta da colui che produce o vende la merce, o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, cioè dal soggetto pubblicizzato, come obbligato in solido.

Chi è esonerato dall’imposta comunale sulla pubblicità?

Si considerano rilevanti ai fini dell’Icp i soli messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, oppure finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

Sono escluse quindi, tutte quelle forme di comunicazione prive di contenuto pubblicitario o non ricollegabili ad alcun interesse economico. Non rientra nell’oggetto dell’Icp nemmeno la pubblicità radiofonica o televisiva e, quella effettuata a mezzo stampa quotidiana o periodica.

L’Icp non si applica ai segnali stradali installati dall’ente proprietario della strada che contengono indicazioni sulla localizzazione di industrie, alberghi e servizi utili; se invece i cartelli stradali sono stati installati dall’attività interessata, sono soggetti all’imposta.

A chi rivolgersi per l'ICP a Lecco?

A Lecco il Servizio Affissioni ed Imposta Comunale sulla Pubblicità viene gestito da San Marco S.p.A

Sede: Via Gorizia, 56 - 23900 Lecco

Telefono: 0341 36 11 44

Fax: 0341.362769

E-mail: info@sanmarcospa.it | info@pec.sanmarcospa.it

Da Lunedì a Venerdì: 9.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00

Ufficio di competenza Tributi

Sede: Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) Palazzo comunale (primo piano)

Orari: Gli uffici sono contattabili con le seguenti modalità

lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e 13.30 alle 15.30

venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Per informazioni su tariffe imposta comunale pubblicità