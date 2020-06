Imu, cos'è e quando pagarla

Esistono alcune imposte che gravano sugli immobili indipendentemente dalla loro destinazione d’uso: un esempio che tutti gli italiani conoscono bene sono l’Imu e la Tasi.

Vediamo nel dettaglio cos'è l'Imu e quando pagarla.

Cosa si intende con Imu?

L’Imu, acronimo di Imposta Municipale Unica, chiamata anche Imposta municipale propria, è una tassa di natura patrimoniale il cui presupposto è la proprietà o il possesso di un bene. L’Imu era stata prevista dal Governo Berlusconi nel marzo 2011, e inizialmente doveva gravare solo sugli immobili diversi dall'abitazione principale. Il Governo Monti poi, entrato in carica a seguito della caduta del governo Berlusconi, a dicembre del 2011, ne ha anticipato l’entrata in vigore al 2012, ampliandone il raggio d’azione.

L'Imu fa quindi parte dal 2014 dell' Imposta Comunale Unica alla quale fanno capo anche la Tari (Tassa sui rifiuti) e la Tasi (Tassa sui servizi indivisibili). Il 16 giugno è il termine per il pagamento della prima rata per il 2020.

Cosa si intende per prima casa?

Per prima casa si intende l'immobile iscritto nelle categorie catastali dalla A/1 alla A/9 nei casi in cui il proprietario e la sua famiglia vivano abitualmente nello stessa casa, dove hanno anche la residenza anagrafica. Se invece i componenti del nucleo familiare abbiano la dimora e la residenza in immobili diversi, ma nello stesso Comune, solo un immobile con relativa pertinenza non sarà soggetto al pagamento dell'Imu.

Imu prima casa, chi paga?

Per quanto riguarda la prima casa, è prevista l'esenzione: il pagamento dell'Imu infatti, avviene solo se l'abitazione è considerata di lusso e se rientra nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero case signorili, ville e castelli. Se l'immobile di proprietà rientra in una di queste categorie, l'Imu si paga con un'aliquota del 4 per mille. Ma in questo caso si ha anche diritto a una detrazione sulla prima casa, il cui importo viene stabilito dal Comune di appartenenza con una specifica delibera.

L'esenzione è prevista anche quando l'immobile adibito ad abitazione principale rientra in una di queste categorie catastali:

A/2 abitazioni di tipo civile;

A/3 abitazione di tipo economico;

A/4 abitazioni di tipo popolare;

A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare;

A/6 abitazioni di tipo rurale;

A/7 abitazioni in villini.

Quando pagare?

L’Imu si versa in due rate, una con scadenza il 16 giugno per l’acconto e una entro il 16 dicembre per il saldo. Il pagamento può essere effettuato utilizzando il modello F24 o con bollettino postale sia agli sportelli, sia per via telematica.