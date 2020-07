Imu e Tasi in ritardo, cosa fare e quanto costa mettersi in regola a Lecco

Chi non avesse provveduto, o avesse provveduto solo in parte ad effettuare il pagamento di IMU e TASI per periodi di imposta già scaduti, può sanare la violazione commessa utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, ovvero applicando al tributo dovuto e non versato, una sanzione e gli interessi come di seguito specificato.

Vediamo nel dettaglio come muoversi.

Con la Legge Decreto Fiscale 2020 viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza.

N.B.: Il ravvedimento lungo è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata.

Entità della sanzione:

0,1% (1/10 del 1,5%) dell’imposta omessa per ogni giorno di ritardo, fino al 14°;

1,5% (1/10 del 15%) dell’imposta omessa se il versamento ha luogo dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;

1,67% (1/9 del 30%) dell’imposta omessa se il versamento ha luogo dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;

3,75% (1/8 del 30%) dell’imposta omessa se il versamento ha luogo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione;

4,29% (1/7 del 30%) dell’imposta omessa se il versamento ha luogo avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;

5% (1/6 del 30%) dell’imposta omessa se il versamento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Entità degli interessi:

Formula per il calcolo degli interessi: imposta dovuta x tasso tempo per tempo vigente x giorni di ritardo / 36500

Tasso d'interesse legale:

01.01.2015 -31.12.2015 0,5 %

01.01.2016 -31.12.2016 0,2 %

01.01.2017 -31.12.2017 0,1 %

01.01.2018 -31.12.2018 0,3 %

01.01.2019 -31.12.2019 0,8 %

dal 01.01.2020 0,05 %

N:B: Il Consiglio Comunale con delibera n. 24 - 8 giugno 2020, per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19, ha stabilito, fra gli altri, il seguente provvedimento riguardo l'IMU: la scadenza dall'acconto IMU 2020 è il 16 giugno 2020; è consentito versare l’acconto IMU 2020 entro il 16 settembre 2020: in tal caso il tributo è dovuto con l’applicazione del relativo interesse al tasso legale vigente ma non della sanzione.

È disponibile l'apposito calcolatore (https://www.riscotel.it/ravvedimento/?COMUNE=E507&ANNO=2020) per il ravvedimento.

Per ulteriori informazioni: Tributi

Ufficio Tributi Comune di Lecco

Sede: Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) Palazzo comunale (primo piano)

Orari:

lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e 13.30 alle 15.30

venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Recapiti

per IMU Tel 0341481221 tributi@comune.lecco.it

Per TARI Tel 0341481220 tributi@comune.lecco.it