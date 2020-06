Tari, come e quando pagarla

La Tari, Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. È stata introdotta il 27 dicembre 2013 con la legge di stabilità per il 2014 in sostituzione delle precedenti Tariffa di igiene ambientale (Tia) e Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) e Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares).

Questo tributo è una componente dell'imposta unica comunale (Iuc) insieme con l'imposta municipale propria (Imu) e il tributo per i servizi indivisibili (Tasi).

Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Il comune può prevedere una riduzione o esenzione per utenze non domestiche "proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione" a indigenti e persone in difficoltà (legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 652), e riduzioni o agevolazioni, fra gli altri, per le "abitazioni con unico occupante" (art. 1, comma 659, lettera a).

Dove pagare la Tari a Lecco

Ufficio Tributi Comune di Lecco

Sede: Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) Palazzo comunale (primo piano)

Gli uffici sono contattabili con le seguenti modalità:

lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e 13.30 alle 15.30

venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Ai seguenti recapiti telefonici

per IMU Tel 0341481221 tributi@comune.lecco.it

per TARI Tel 0341481220 tributi@comune.lecco.it